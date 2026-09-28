運動後鍾意用美食慰勞自己？係意志力問題？專家提出4步驟應對

每次運動後總忍不住允許自己多吃一些，難道是意志力還不夠堅定？有些人為了改變體態開始運動，卻習慣在運動後用美食慰勞自己，結果吃飽了又陷入罪惡感，減重目標也無法達成，日復一日讓減重和飲控都成了壓力。澳洲雪梨大學皇家阿爾弗雷德王子醫院內分泌科臨床試驗主任Nick Fuller指出，運動會讓身體消耗能量，感到飢餓感是正常的生理反應，但確實也有人將食物當作是運動後的「獎勵」，或是把口渴和飢餓感混淆。他也教大家透過4步驟，辨識飢餓感和應對運動後對食物的渴望。

為何有時運動後會感到飢餓難耐？專家：與生理、心理因素都有關

Fuller主任表示，從簡單的生物學角度來看，當身體消耗大量能量後，可能會透過增加飢餓感，來讓能量恢復平衡，運動所消耗的能量愈多，之後出現飢餓感的可能性也愈大。不過運動後感到很餓，不一定是運動增加了食慾。

除了生理反應，運動後的飲食選擇也可能與心理因素有關，有些人在運動後，常常就認為「我已經運動過了，所以可以吃多一點」。Fuller主任指出，先前一項研究觀察到，當受試者將運動視為鍛煉時，運動後傾向選擇較不健康的零食，相對地，把運動當作休閒活動的組別，則較多選擇穀物棒，推測前者可能將食物視為運動後的獎賞和補償，研究團隊也據此建議大眾增加運動的趣味程度，或至少不要把它視作任務，可能有助於減重期間的飲食控制。