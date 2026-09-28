上吐下瀉食咩好？營養師教你腸胃炎復原4原則

中秋假期不少人會燒烤聚會，食材未烤熟或保存不當，極易引發腸胃炎。很多人上吐下瀉時，習慣吃麵包果腹，卻忽略牛奶多士、奶酥多士的配方不同，恐加重負擔。衛生福利部臺北醫院營養科營養師賴俞含指出，急性不適期應掌握「補、淡、少、察」4原則，依身體耐受度逐步恢復飲食體力。

症狀緩解後，可先嘗試白粥、白麵條及原味白麵包，搭配蒸蛋、去皮去筋瘦肉等，易消化食物。選購多士，務必檢視食品標示、營養成分，配方愈簡單愈好。

賴俞含營養師說明，腹瀉嘔吐會使身體流失大量水分與電解質。若一喝水就想吐，可先暫緩固體食物，改以小量多次方式啜飲，避免一次喝下大量液體，加重噁心腹脹。除清水外，可視情況補充口服電解質液或清湯，成人亦可適量飲用稀釋運動飲料，若小量液體仍無法吸收應盡快求醫。

腸胃炎後，腸道暫時對乳糖較敏感，部分多加入牛奶、奶油及糖。賴俞含營養師提醒，牛奶多士、奶酥多士及菠蘿包，恐增加消化負擔，症狀尚未穩定時，挑選原味白麵包為佳。

腸胃功能未恢復少用刺激食物 「小」量多餐

腸胃功能未完全恢復時，一次吃太多易引起腹脹或再次嘔吐。建議採取小量多餐確認無不適後再增加分量種類。初期應避開油炸辛辣過甜高脂食物，咖啡因與酒精也可能刺激腸胃。乳製品蔬果及高纖食物可依症狀恢復情形逐步嘗試，不必急於一次恢復原飲食。

用餐前後應避免短時間大量喝水，可將液體分散於一天中小量多次補充，兼顧水分攝取同時減少胃部脹滿不適。