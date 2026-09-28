運動養生｜做運動養生 慘變易攰無精神 醫生揭4招適量運動變健康體態

做運動養生慘變傷身？有醫生指出，很多人以為只要做運動就能夠保持健康，殊不知努力運動反損健康，不但會變得愈來愈疲倦沒有精神，更有可能會導致身體愈來愈差。醫生指出，有4大方法有助適量做運動，以打造健康體態。

近年運動醫學研究提出「J形曲線」概念：完全不運動，慢性發炎持續，肥胖、糖尿病、心血管疾病風險增加。然而，當進行規律、適量的運動時，骨骼肌就如一座內分泌器官，釋放稱為肌激素(Myokines)的訊號分子。其中最具代表性的，是運動時由肌肉產生的IL-6。感染時的IL-6會促進發炎，但肌肉運動時分泌的IL-6卻扮演另一種角色：它刺激IL-10、IL-1ra等抗發炎因子增加，同時抑制TNF-α活性，從而降低慢性發炎、改善胰島素敏感性、促進脂肪代謝，並讓免疫系統維持更佳平衡。因此，適量運動是天然抗發炎藥物之一。

運動養生｜運動超過這時間會傷身 不過，若每天長時間高強度運動，身體卻沒有足夠恢復時間，情況便截然不同。此時皮質醇持續偏高、自由基增加、肌肉修復趕不上破壞，免疫功能可能暫時下降。身體甚至開始分解肌肉蛋白，提供能量與修補組織，因而出現以下症狀： 體重下降

肌肉流失

疲倦

精神變差

恢復愈來愈慢 運動養生｜4招適量運動變健康體態 劉醫生告訴該患者，真正讓身體變健康的，不只是運動，而是運動、營養、睡眠與恢復四者共同完成的工作。運動負責給予刺激；休息，才負責讓身體變得更強。經調整後：

改為一個多小時的有氧加阻力訓練 增加蛋白質攝取 安排休息日 改善睡眠質素 結果數個月後，體力慢慢恢復，肌肉量增加，精神也比以前更好。 劉醫生稱，人生很多事情，不是愈多愈好，而是剛剛好最好。陽光太少，植物長不好；陽光太強，也可能曬枯。水喝太少會脫水；喝得過量，也可能造成身體負擔。運動亦然。真正的健康，不是每天挑戰自己的極限，而是每天給身體一個可以修復、可以成長的機會。 醫生提醒，運動不是懲罰身體，而是照顧身體。若運動後明天仍充滿精神，願意再次出門活動，代表走在健康道路上；若每天都累得精疲力竭，甚至失去生活活力，也許該停下來問問自己：是在鍛鍊健康，還是在消耗健康。