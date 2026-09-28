運動養生｜做運動養生 慘變易攰無精神 醫生揭4招適量運動變健康體態

做運動養生慘變傷身？有醫生指出，很多人以為只要做運動就能夠保持健康，殊不知努力運動反損健康，不但會變得愈來愈疲倦沒有精神，更有可能會導致身體愈來愈差。醫生指出，有4大方法有助適量做運動，以打造健康體態。
運動養生｜做運動養生慘變易攰無精神
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享案例指，一名50多歲女性患者本來身體狀況不俗。因留意到知名人士罹患重病的新聞，害怕自己也會生病、癌症找上門。於是開始每日清晨快走、跑步，下午到健身室做重量訓練，晚上再游泳或跳有氧，一天運動近5小時，幾乎全年無休。她以為運動愈多，身體必然愈健康。
數月後，體重雖減輕不少，但問題在於不只脂肪減少，連肌肉也明顯流失；精神不振、容易疲倦、睡眠質素變差，體力反不如前。她困惑地問醫生，為何努力運動，身體卻愈來愈差。劉醫生指出，很多人不知道，運動真正帶來健康，不在運動那幾小時，而在運動後身體完成修復的時間。
近年運動醫學研究提出「J形曲線」概念：完全不運動，慢性發炎持續，肥胖、糖尿病、心血管疾病風險增加。然而，當進行規律、適量的運動時，骨骼肌就如一座內分泌器官，釋放稱為肌激素(Myokines)的訊號分子。其中最具代表性的，是運動時由肌肉產生的IL-6。感染時的IL-6會促進發炎，但肌肉運動時分泌的IL-6卻扮演另一種角色：它刺激IL-10、IL-1ra等抗發炎因子增加，同時抑制TNF-α活性，從而降低慢性發炎、改善胰島素敏感性、促進脂肪代謝，並讓免疫系統維持更佳平衡。因此，適量運動是天然抗發炎藥物之一。
運動養生｜運動超過這時間會傷身
不過，若每天長時間高強度運動，身體卻沒有足夠恢復時間，情況便截然不同。此時皮質醇持續偏高、自由基增加、肌肉修復趕不上破壞，免疫功能可能暫時下降。身體甚至開始分解肌肉蛋白，提供能量與修補組織，因而出現以下症狀：
體重下降
肌肉流失
疲倦
精神變差
恢復愈來愈慢
運動養生｜4招適量運動變健康體態
劉醫生告訴該患者，真正讓身體變健康的，不只是運動，而是運動、營養、睡眠與恢復四者共同完成的工作。運動負責給予刺激；休息，才負責讓身體變得更強。經調整後：
改為一個多小時的有氧加阻力訓練
增加蛋白質攝取
安排休息日
改善睡眠質素
結果數個月後，體力慢慢恢復，肌肉量增加，精神也比以前更好。
劉醫生稱，人生很多事情，不是愈多愈好，而是剛剛好最好。陽光太少，植物長不好；陽光太強，也可能曬枯。水喝太少會脫水；喝得過量，也可能造成身體負擔。運動亦然。真正的健康，不是每天挑戰自己的極限，而是每天給身體一個可以修復、可以成長的機會。
醫生提醒，運動不是懲罰身體，而是照顧身體。若運動後明天仍充滿精神，願意再次出門活動，代表走在健康道路上；若每天都累得精疲力竭，甚至失去生活活力，也許該停下來問問自己：是在鍛鍊健康，還是在消耗健康。