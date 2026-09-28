減肥｜空肚瞓覺可減肥！點先唔會餓到瞓唔著？營養師拆解8大空腹睡眠原則瞓住瘦

空腹入睡都可以無痛減肥？有營養師指出，有一種減肥方法在空腹狀態時入睡，就可以燃燒脂肪，但可能有人會擔心睡眠前不吃東西有可能會餓得睡不著。所以，營養師拆解8大空腹睡眠原則，以助減肥。

減肥｜拆解8大空腹睡眠原則瞓住瘦

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有傳睡醒即可瘦身否真有其事，她表示，答案是肯定的。關鍵並非依靠減肥針劑，亦非捱餓至失眠，而是透過吃對、吃夠和睡前保留空腹時間，讓身體在睡眠期間自然啟動燃脂模式。她整理出「空腹睡眠減肥法」8大重點原則如下：

1. 睡前先放鬆

可聽音樂、觀看輕鬆影片，但避免過於刺激的劇集，以免愈看愈餓。

2. 三餐分配至關重要