減肥｜空肚瞓覺可減肥！點先唔會餓到瞓唔著？營養師拆解8大空腹睡眠原則瞓住瘦

空腹入睡都可以無痛減肥？有營養師指出，有一種減肥方法在空腹狀態時入睡，就可以燃燒脂肪，但可能有人會擔心睡眠前不吃東西有可能會餓得睡不著。所以，營養師拆解8大空腹睡眠原則，以助減肥。
減肥｜拆解8大空腹睡眠原則瞓住瘦
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有傳睡醒即可瘦身否真有其事，她表示，答案是肯定的。關鍵並非依靠減肥針劑，亦非捱餓至失眠，而是透過吃對、吃夠和睡前保留空腹時間，讓身體在睡眠期間自然啟動燃脂模式。她整理出「空腹睡眠減肥法」8大重點原則如下：
1. 睡前先放鬆
可聽音樂、觀看輕鬆影片，但避免過於刺激的劇集，以免愈看愈餓。
2. 三餐分配至關重要
早餐宜吃飽，午餐八分飽，晚餐六分飽。進食順序建議為：蛋白質→蔬菜→澱粉，有助提升飽足感及穩定血糖。
3. 蛋白質與蔬菜比例為1:1
若只吃蔬菜而缺乏蛋白質，流失的將是肌肉，代謝亦會變差。蛋白質必須充足攝取。
4. 水分必須足夠
每日基本飲水量為2至2.5公升。水腫未必源於飲水過多，有時反而與蛋白質攝取不足有關。
5. 蛋白質要「吃夠量」
女性每日建議攝取量為體重(公斤)×1至1.2克；若有重量訓練可增至1.4至1.6克。以50公斤女性為例，日常至少需60克，重訓日可達80克。
6. 睡前5小時空腹
此為核心關鍵，讓身體在睡眠期間自然啟動燃脂模式。
7. 半夜真的餓怎麼辦？
可選擇零卡蒟蒻、乳酪或熱牛奶。牛奶含色胺酸，有助放鬆及助眠，同時避免胡亂進食宵夜。
8. 可以加餐，不要硬餓
白天若感飢餓，適量堅果或小點心是可以的，避免肌肉被分解及代謝下降。
營養師提醒，減肥並非靠硬撐，而是讓身體「願意幫你瘦」。
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