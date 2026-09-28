中秋月餅食極唔完？按摩兩穴位緩消化不良、胃脹不適

中秋節剛剛結束，相信大家家中仍有不少月餅剩下，亦已吃了不少月餅。不過如月餅食得太多，可能會引起消化不良或脹氣等問題，建議如感腸胃不適，可考慮按摩穴位紓緩。

月餅要分食 少食多滋味 台灣中醫診所中醫師劉宗昇指，月餅是一種高糖、高脂肪的應節食物，如本身有三高，或腸胃虛弱者本來已不應食得太多，建議最理想的做法是與家人朋友分食，切成小塊品嚐應節就可。但如一旦食太多而出現腸胃不適時，可考慮按摩以下穴位。

消化不良穴位建議：中脘穴 中脘穴位於上腹部，肚臍與胸骨下端(劍突)連線的中點，有健脾和胃，理氣消食，調理中焦的功效，適用於胃脘脹滿、消化不良、噯氣反酸等症狀。 消化不良穴位建議：足三里穴 足三里穴位於小腿外側，膝蓋下約四橫指(約3寸)，脛骨外側緣一橫指處。功效包括補益脾胃，調理氣血，增強消化功能，改善食積脹氣、疲倦乏力等症狀，具強身健體之效。 建議每日按摩2至3次，每次每穴約3至5分鐘，以局部酸脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。