從脊骨與營養學 拆解增高關鍵

開學不久，一名10歲男孩向母親透露上學不開心，原因是同班男同學在暑假過後，本來一樣的身高忽然比自己高出大半個頭；母親聽後有些憂慮，並充滿疑問，孩子是否缺鈣？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，身高受不同因素影響，可從脊骨神經學與臨床營養學作出分析。

七成遺傳 三成後天

兒童的生長發育是一個複雜的系統工程，可由4大因素決定身高。

1) 基因遺傳(約佔70%)：父母的身高奠定了孩子未來的「身高預設值」。臨床上可透過目標身高公式來估算孩子的遺傳身高潛能。