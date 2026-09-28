從脊骨與營養學 拆解增高關鍵

開學不久，一名10歲男孩向母親透露上學不開心，原因是同班男同學在暑假過後，本來一樣的身高忽然比自己高出大半個頭；母親聽後有些憂慮，並充滿疑問，孩子是否缺鈣？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，身高受不同因素影響，可從脊骨神經學與臨床營養學作出分析。
七成遺傳 三成後天
兒童的生長發育是一個複雜的系統工程，可由4大因素決定身高。
1) 基因遺傳(約佔70%)：父母的身高奠定了孩子未來的「身高預設值」。臨床上可透過目標身高公式來估算孩子的遺傳身高潛能。
2) 內分泌與生長激素：腦下垂體分泌的生長激素是刺激骨骼生長板(epiphyseal plate)分裂與骨骼延長的最核心激素。
3) 姿勢與脊骨健康：良好的體態能確保骨骼與脊椎在健康的力學狀態下生長，避免因不良姿勢導致的「視覺扣分」。
4) 後天環境(營養、睡眠與運動，約佔30%)：家長可以積極介入，決定孩子能否100%發揮基因預設的生長潛能。
食鈣片有用？
不少家長看到孩子長高長得慢，第一反應就是購買鈣片給孩子食用。王俊華澄清，鈣片屬補充劑，主要作用是維持骨骼密度與結構硬度，提供骨骼構建所需的原料，並不能直接刺激骨骼延長或促使身高增長；只能夠針對日常飲食中鈣質攝取不足的人群，幫助防止骨質流失或發育不良。
要真正發揮營養對身高的促進作用，營養學上講求的是均衡與協同。首先，要吸收優質蛋白質，如雞蛋、牛奶、瘦肉、魚類及豆製品，是合成生長激素與骨骼有機質的基礎原料。其次，維生素D3協助腸道吸收鈣質，維生素K2可「引鈣入骨」，確保鈣質沉積在骨骼而非軟組織中。此外，微量元素鋅對細胞分裂與生長激素的合成至關重要，鎂則參與骨骼礦物質化過程。
留意兒童體態
從脊骨神經學角度來看，部分孩子看起來「比同齡人矮」，可能並非骨骼生長慢，而是不良體態導致。
‧頭部前傾與圓肩駝背：長期使用手機、手提電腦，或坐姿不良會導致胸椎後凸(駝背)，視覺上會讓孩子矮了2至4厘米。
‧脊柱側彎：青春期是脊柱側彎的高發年齡段。脊椎呈S或C形彎曲不僅影響身高，更會壓迫脊神經，影響內臟健康與營養吸收。
‧骨盆傾斜與足弓問題：扁平足或骨盆歪斜會改變下肢力線，影響骨骼發育平衡。
規律作息助長高
王俊華提醒，家長應定期觀察孩子雙肩是否等高、鞋底磨損是否對稱。透過脊骨檢查、關節整復與針對性的姿勢矯正運動，能夠釋放脊椎壓力，確保神經傳導順暢，讓孩子以最佳姿態健康成長。此外，不時檢查孩子的書包重量與坐姿，確保脊椎處於正確中立位。
讓孩子規律作息。人體生長激素的分泌高峰期主要在晚上10時至凌晨2時，以及清晨5時至7時。要特別注意的是，生長激素的大量分泌必須以身體進入深度睡眠為前提，建議約10歲的孩子最遲於晚上9時半至10時前上床就寢，以確保在10時後能進入熟睡狀態，促使生長激素分泌達至最高峰。