「一所一中心」建國際醫療創新樞紐 大灣區協作推動臨床研究與醫療創新

「一所一中心」於2025年12月建立「大灣區臨床試驗協作平台」，透過合作機制，雙方按照不同項目的需要，提供由監管策略諮詢、大灣區研究中心配對、多中心跨境臨床試驗統籌，以至受試者招募等一站式支援服務。粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授表示：「香港有健全制度、與國際接軌的標準、廣泛的全球網絡；大灣區有豐富資源、龐大病人群體的應用場景、雄厚的產業基礎。兩者結合，正是香港發展成為國際醫療創新樞紐的關鍵優勢。」
多項跨境合作成果
香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系張伊華助理教授連同深圳灣實驗室資深研究員彭旗宇博士現正研發可穿戴式腦部正電子發射斷層掃描(PET)系統。該項目展示香港與大灣區科研團隊在轉化研究方面的協同優勢，有助加快神經科學及神經退行性疾病研究由實驗室原型開發走向臨床驗證的過程。
醫克生物集團聯合創辦人兼行政總裁金俠博士分享其針對能治癒愛滋病病毒感染的治療性疫苗研發，並透過大灣區臨床研究協作網絡，協助其在香港威爾斯親王醫院的中文大學一期臨床中心執行中的一期臨床研究項目、以及計劃和啟動兩個多中心(北京、天津、鄭州、成都、重慶、南京、廣州、深圳和香港)的二期臨床試驗項目，推動其創新藥物研發及臨床試驗工作。
希華醫藥有限公司創辦人林順潮教授亦分享其針對轉移性乳癌及老年黃斑病變的創新療法開展跨境多中心臨床試驗項目。他表示，透過「一所一中心」可更有效地接觸大灣區的病人群體及連結區內臨床資源，提升臨床研究的可行性及效率。
充分發揮協同優勢
張文勇指，「我們繼續努力強化香港的臨床研究能力，支持創新藥物和醫療器械的研發、評估、註冊及應用，讓更多科研成果加快轉化落地，令患者更早受惠。」粵港澳大灣區國際臨床試驗中心主任李鎰沖博士表示：「大灣區擁有豐富的臨床資源、科研實力及產業基礎。透過充分發揮區域協同優勢，我們可進一步提升高質量臨床研究及創新成果轉化能力，加快科研成果落地應用，讓更多病人受惠。」該協作平台將繼續積極推動開展具示範性的多中心臨床試驗項目，完善區域臨床試驗基礎設施。
首屆「臨床研究卓越與創新高峰會（Clinical Advancement and Research Excellence Summit，CARE Summit 2026）」將於2026年11月4日至5日在香港會議展覽中心舉行，集合粵港澳大灣區、澳洲、韓國、新加坡、馬來西亞及英國學術界、醫療機構、業界及監管機構領袖和專家，共同探討臨床研究未來發展趨勢，促進跨境合作及知識交流，並展示如何透過科研生態系統整合、監管創新及策略夥伴合作，加快醫療創新成果的研發及應用。