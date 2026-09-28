「一所一中心」建國際醫療創新樞紐 大灣區協作推動臨床研究與醫療創新

(左起)醫克生物集團聯合創辦人兼行政總裁金俠博士、希華醫藥有限公司創辦人林順潮教授、粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授、粵港澳大灣區國際臨床試驗中心主任李鎰沖博士、香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系張伊華助理教授、深圳灣實驗室資深研究員彭旗宇博士。

「一所一中心」於2025年12月建立「大灣區臨床試驗協作平台」，透過合作機制，雙方按照不同項目的需要，提供由監管策略諮詢、大灣區研究中心配對、多中心跨境臨床試驗統籌，以至受試者招募等一站式支援服務。粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授表示：「香港有健全制度、與國際接軌的標準、廣泛的全球網絡；大灣區有豐富資源、龐大病人群體的應用場景、雄厚的產業基礎。兩者結合，正是香港發展成為國際醫療創新樞紐的關鍵優勢。」

多項跨境合作成果

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院放射診斷學系張伊華助理教授連同深圳灣實驗室資深研究員彭旗宇博士現正研發可穿戴式腦部正電子發射斷層掃描(PET)系統。該項目展示香港與大灣區科研團隊在轉化研究方面的協同優勢，有助加快神經科學及神經退行性疾病研究由實驗室原型開發走向臨床驗證的過程。

醫克生物集團聯合創辦人兼行政總裁金俠博士分享其針對能治癒愛滋病病毒感染的治療性疫苗研發，並透過大灣區臨床研究協作網絡，協助其在香港威爾斯親王醫院的中文大學一期臨床中心執行中的一期臨床研究項目、以及計劃和啟動兩個多中心(北京、天津、鄭州、成都、重慶、南京、廣州、深圳和香港)的二期臨床試驗項目，推動其創新藥物研發及臨床試驗工作。