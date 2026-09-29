血糖高｜返工返學冇時間運動？研究證坐姿比目魚肌踮腳運動降血糖逾三成

血糖高｜坐姿比目魚肌踮腳是甚麼？

在坐姿狀態下，雙腳平放於地面，隨後規律地將腳跟提起(踮腳尖)讓膝蓋下方的比目魚肌收縮，再將腳跟放回地面。

SPU是一種有意識、具備特定節奏與幅度的肌肉收縮動作，而非隨機的顫動。

李思賢解釋，比目魚肌在人體中非常特殊，雖然它僅佔體重的1%，但主要由慢縮氧化纖維(slow oxidative fiber)組成 。這意味著它具有極佳的抗疲勞特性，能長時間持續運作而不容易產生酸痛，且代謝過程主要利用血液中的葡萄糖和脂肪，而非消耗肌肉內儲存的肝醣。