血糖高｜返工返學冇時間運動？研究證坐姿比目魚肌踮腳運動降血糖逾三成

現代人久坐不動，加上長期運動量不足，都增加了未來患上代謝性疾病的機會。然而，台灣家庭醫學科醫生李思賢在網誌上引用一項發表於2025年的研究指出，一項稱為坐姿比目魚肌踮腳(Soleus Push-Up, SPU)的運動，可令身體更有效率地應對血糖波動。有關研究已刊登於期刊《Sports》上。
血糖高｜坐姿比目魚肌踮腳是甚麼？
在坐姿狀態下，雙腳平放於地面，隨後規律地將腳跟提起(踮腳尖)讓膝蓋下方的比目魚肌收縮，再將腳跟放回地面。
SPU是一種有意識、具備特定節奏與幅度的肌肉收縮動作，而非隨機的顫動。
李思賢解釋，比目魚肌在人體中非常特殊，雖然它僅佔體重的1%，但主要由慢縮氧化纖維(slow oxidative fiber)組成 。這意味著它具有極佳的抗疲勞特性，能長時間持續運作而不容易產生酸痛，且代謝過程主要利用血液中的葡萄糖和脂肪，而非消耗肌肉內儲存的肝醣。
血糖高｜幫助身體應對血糖波動
而研究針對10位平均年齡約53歲的糖尿病前期(Prediabetes)患者，參與者在進行口服葡萄糖耐受試驗(OGTT)的兩小時內持續操作SPU。結果顯示，相較於完全坐著不動，運動組的血糖上升幅度(iAUC)平均降低了約32%。
研究也證實，即便沒有專業肌電圖(EMG)儀器監測肌肉用力程度，參與者的血糖反應仍能顯著減少26% 。研究團隊認為，這是由於SPU運動可能激活了機械敏感離子通道(Piezo2)，進而觸發一種超快速質子同步(Ultrafast Proton-based Synchronization)訊號傳遞至大腦，這種機制被認為能改善胰島素的第一線調節反應，幫助身體更有效率地應對血糖波動。
這對於工作繁忙的都市人提供了一個門檻低的健康介入手段，無論是在家裡還是辦公室，憑感覺規律進行這個運動，依然能獲得顯著的血糖控制效果。