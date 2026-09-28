港大研究：幽門螺旋菌或與全球逾兩成大腸癌個案相關

幽門螺旋菌(Helicobacter pylori)是一種已知可引致胃潰瘍及胃癌的細菌。港大醫學院)及美國加州大學聖地牙哥分校(University of California San Diego)研究人員領導的一項國際研究發現，幽門螺旋菌可能與全球約22%的大腸癌個案相關。

識別幽門螺旋菌與大腸癌的相關風險 為了解感染幽門螺旋菌的潛在影響，研究團隊綜合分析了 43項國際研究，涵蓋全球約4,870萬人，並結合全球及不同地區的幽門螺旋菌感染率估算，以及全球癌症觀察站2022年大腸癌發病率數據，更按檢測方法、性別及世界衛生組織地區進行分析，比較不同群體之間的風險差異。 研究發現，幽門螺旋菌感染者罹患大腸癌的風險約為未感染人士的1.59倍。研究人員推算，全球約五分之一(22%)的大腸癌個案可能與幽門螺旋菌感染有關。即使將分析範圍收窄至14項以人口為基礎的研究及隊列研究，仍有約12%的大腸癌個案可能與幽門螺旋菌相關。

根除幽門螺旋菌 減大腸癌風險 研究同時分析根除幽門螺旋菌對大腸癌風險的影響。雖然目前相關證據仍然有限，但現有觀察性研究顯示，接受幽門螺旋菌根除治療的人士在超過10年的跟進期後，患上大腸癌的風險較低。這突顯及早檢測和治療的重要性，同時與大腸癌一般經過多年逐步形成的特點相符；惟研究團隊指出，必須有進一步前瞻性及介入性研究加以驗證。

較遲出生人士與幽門螺旋菌相關的大腸癌負擔比例較高 研究團隊發現，幽門螺旋菌感染率較高的國家，與幽門螺旋菌相關的大腸癌疾病負擔一般亦較高。西太平洋地區，包括中國、蒙古及越南等，其估算與幽門螺旋菌感染相關的大腸癌比例最高，約為25%；而中國則錄得全球最多可能與幽門螺旋菌感染相關的大腸癌個案。 研究亦發現，儘管幽門螺旋菌感染率逐步下降，但較遲出生的世代中，與幽門螺旋菌相關的大腸癌疾病負擔比例反而較高。研究估算，相關比例由1947年前出生人士的9.5%，增加至1963至1977年期間出生人士的15%。未來或需要研究幽門螺旋菌感染與生活方式及環境因素如何互相影響。

幽門螺旋菌防控或帶來雙重防癌效益 目前不少國家及地區已推行以人口為基礎的幽門螺旋菌篩查及根除計劃，以降低胃癌風險。梁偉強教授表示：「研究結果顯示，這些計劃除有助預防胃癌外，亦可能同時降低大腸癌風險，帶來雙重防癌效益。這對於幽門螺旋菌感染率較高、醫療資源相對有限的地區尤為重要。」