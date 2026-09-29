傷腎｜45歲宵夜海鮮+啤酒 兩日後需洗腎 醫生揭3大隱藏傷腎危機

吃海鮮會傷腎！有醫生分享一宗案例指，一名45歲男子有一天晚上吃宵夜時，又吃海鮮又喝啤酒，結果當晚已經出現嘔吐腹瀉症狀，兩天後更無法小便，後來更需及時緊急洗腎。醫生指出，若常常吃海鮮，要留意3大隱藏傷腎危機。
傷腎｜45歲男宵夜海鮮+啤酒
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子平日身體壯健，每年偶爾痛風發作一至兩次，但從未求醫，只自行服止痛藥。某晚他與友人在海鮮檔聚餐，大吃生蠔、蝦蟹，並配冰凍生啤。當晚即嚴重嘔吐腹瀉，腳踝腫痛至無法站立。他以為只是食壞肚及痛風發作，自行服下數顆強效止痛藥。兩日後，他發現整日「一滴尿都排不出」，全身水腫、呼吸困難，被緊急送往急症室。檢查顯示其肌酸酐升至正常值數倍，已發展為急性腎損傷，尿毒素過高，須立即安排緊急透析。洪醫生指出，食海鮮隱藏以下3大傷腎危機：
1. 致命病菌：食物中毒與脫水
夏季高溫是細菌繁殖的溫床。海鮮若在儲存或運送期間稍為離開低溫環境，腸炎弧菌或致命的創傷弧菌便會大量滋生。當進食不新鮮或未徹底煮熟的海鮮，嚴重食物中毒可引發劇烈嘔吐與腹瀉。這種體液大量流失(脫水)會令腎臟血流量驟降。一旦腎臟缺血、缺氧，便可在短短數小時內併發急性腎小管壞死，直接導致急性腎衰竭。
2. 急性痛風：高嘌呤大餐與止痛藥雙重打擊
蝦、蟹、貝類及常見魚類(如白帶魚、鯖魚)均屬高嘌呤食物。一餐大量進食海鮮，體內尿酸值會瞬間暴增。高尿酸不僅引發關節痛風，尿酸結晶更會直接沉積於腎髓質，堵塞腎小管。更嚴重的是，不少人痛風發作時自行服用非類固醇消炎止痛藥，此類藥物會強烈收縮腎臟血管。高尿酸堵塞加上止痛藥斷絕血流，雙重打擊下，腎功能可瞬間崩潰。
3.隱形劇毒：大型海魚重金屬超標
除急性食物中毒與痛風外，長期進食海鮮亦可能帶來慢性威脅。處於食物鏈頂層的大型魚類(如鯊魚、旗魚、鮪魚)，體內往往積累大量重金屬，特別是甲基汞與鎘，可引發慢性腎小管間質腎病變，令腎功能在不知不覺中逐漸萎縮，最終演變成無法逆轉的慢性腎衰竭。
傷腎｜3招安心食海鮮
洪醫生提醒，如果要安心食海鮮，你建議：
徹底煮熟再食：拒絕生食。生蠔、生魚片在炎夏均有高度染菌風險。
痛風發作勿亂服藥：大量進食海鮮後若關節劇痛，切勿自行服用強效止痛藥，應立即就醫並告知醫生飲食史。
大型魚類要適量：避免經常食用鯊魚、旗魚、 吞拿魚等大型魚類；多選擇手掌大以下的小型魚(如秋刀魚、鯖魚)，才能在享受美味的同時保住腎臟。