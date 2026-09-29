傷腎｜45歲宵夜海鮮+啤酒 兩日後需洗腎 醫生揭3大隱藏傷腎危機

吃海鮮會傷腎！有醫生分享一宗案例指，一名45歲男子有一天晚上吃宵夜時，又吃海鮮又喝啤酒，結果當晚已經出現嘔吐腹瀉症狀，兩天後更無法小便，後來更需及時緊急洗腎。醫生指出，若常常吃海鮮，要留意3大隱藏傷腎危機。

傷腎｜45歲男宵夜海鮮+啤酒

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子平日身體壯健，每年偶爾痛風發作一至兩次，但從未求醫，只自行服止痛藥。某晚他與友人在海鮮檔聚餐，大吃生蠔、蝦蟹，並配冰凍生啤。當晚即嚴重嘔吐腹瀉，腳踝腫痛至無法站立。他以為只是食壞肚及痛風發作，自行服下數顆強效止痛藥。兩日後，他發現整日「一滴尿都排不出」，全身水腫、呼吸困難，被緊急送往急症室。檢查顯示其肌酸酐升至正常值數倍，已發展為急性腎損傷，尿毒素過高，須立即安排緊急透析。洪醫生指出，食海鮮隱藏以下3大傷腎危機：