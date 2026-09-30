減肥｜擺脫外賣！糧尾點食得健康？營養師推介12款高性價比平價常備健康食材

健康食物不一定貴價？有營養師指出，在月底未出薪資的時候，很多人都伯難以在健康飲食與平價食物中在取捨，但其實也有健康又平價的選擇。她推介12款月底必備的平價營養食材清單，讓大家免傷荷包之餘又吃得健康。

減肥｜擺脫外賣！糧尾點食得健康？ 營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，吃得健康未必需要花費大量金錢，只要懂得挑選食材，不但能兼顧營養，亦可有效控制開支。一頓均衡正餐，離不開充足的蔬菜、適量的優質蛋白質及澱粉。營養師表示，未必要大費周章煮出一桌菜，簡單以火鍋方式料理，既省錢又能吃得健康。以下推介11款適合雪櫃常備、或在月底預算緊絀時應急的實用食材： 蔬菜類 冷凍西蘭花：價格穩定，營養價值不遜於新鮮蔬菜，烹調方便，適合生活忙碌者。 白蘿蔔：可煮湯，亦可製成涼拌菜慢慢享用，屬當造蔬菜，相當划算。 葉菜類：小白菜、小棠菜、小松菜等常見葉菜，灼熟即可食用，方便快捷。 菇類：鴻喜菇、杏鮑菇、雪白菇、金菇等，可煮蔬菜湯或作肉卷配料。

蛋白質類 5. 冷凍蝦仁：已去殼的冷凍蝦仁，煮湯、炒菜均可隨意加入，增加蛋白質攝取，極為方便。 6. 豆腐／豆皮／豆漿：植物性蛋白相對肉類便宜不少，可加入日常餐單。 7. 雞蛋：烹調方式多樣，亦易於保存，是減脂期不可缺少的食材。 8. 鯖魚：富含Omega-3脂肪酸，價格相對親民，適合常備。 澱粉類 9. 南瓜／粟米：煮湯、清蒸皆宜，用以取代精製白飯恰到好處。 10. 番薯：早上吃一條番薯，配以水煮蛋或一杯豆漿，就是簡單又均衡的一餐。 11. 麥片：富含膳食纖維，搭配鮮奶或豆漿沖泡，飽足感十足。

她提醒，自煮其實並不困難。現時超市亦有許多已清洗切好的蔬菜，只要準備一鍋水，把蔬菜、蛋白質放入鍋中，再煮個飯，甚至以番薯取代白飯，直接放進鍋裡煮，完成的速度比外送還快，不妨一試。