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出版：2026-Oct-01 09:00
更新：2026-Oct-01 09:00

減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥 營養師教「3格法」檢視晚餐完整度

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Joe18

減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥 營養師教「3格法」檢視晚餐完整度

晚上不澱粉就不會胖？有營養師指出，有些減肥人士控制體重時，會選擇在晚餐時吃白飯，以免攝取碳水化合物幫助減重，不過，若晚餐捱餓，深夜容易因飢餓而食宵夜或零食，反而攝取更多熱量。營養師指出，只要晚餐依從「3格法」，以檢視晚餐完整度，就有助體重管理。

減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，很多人會在減肥時晚餐不單止不吃白飯，甚至連番薯、粟米也不敢吃，晚餐只剩蔬菜和幾塊肉。但結果到了晚上10時，又開始翻雪櫃、找零食。其實，晚餐吃主食不會因為時間到了晚上就自動變成肚腩脂肪，體重管理真正需要看的是整體總攝取量、活動量及飲食內容。若晚餐吃得太少、不完整，之後餓到把零食補回來，未必更有利於體重管理。

減肥｜營養師教「3格法」檢視晚餐完整度

她建議，晚餐先不要急著戒走某種食物，可用「三格法」檢查是否吃完整：

第一格：蔬菜約2個拳頭

  • 可選葉菜類、椰菜、椰菜花、菇類、筍類或海帶。

第二格：蛋白質約1個掌心

  • 可選魚、雞肉、瘦肉、豆腐或蛋。

第三格：主食約半碗至1碗

  • 可選飯、麵、番薯、粟米或南瓜，再按體重、活動量及飢餓程度調整。

常常有人忽略粟米、南瓜、番薯、薯仔和芋頭，在餐盤裡主要算「主食」，不是一般蔬菜。如果配菜已吃了不少南瓜或粟米，飯量便可稍微減少，不需兩邊都吃完整分量。

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減肥｜飯盒/自助餐/火鍋/麵檔飲食攻略

如果是吃飯盒或自助餐，她建議

  • 飯只吃約半碗至1碗

  • 蔬菜選2款，而魚、雞肉

  • 瘦肉或豆腐選1份。

若當天想吃炸雞腿也可以，其他配菜以非油炸蔬菜為主，減少醬汁即可。不用因為主菜是炸的，就宣布整餐失敗。

如果是吃火鍋，她建議：

  • 蔬菜、菇類至少選2至3款

  • 豆腐、蛋、魚或肉片選1至2款

  • 飯、麵、粉絲或粟米選1款主食

丸類、魚蛋、餃子類可以挑1至2款最想吃的即可。蘸醬少一點，火鍋湯也不用全部喝完。

如果是吃麵檔，可這樣搭配：

  • 細碗湯麵＋烚菜＋滷蛋

  • 細碗乾麵＋豆腐＋烚菜

  • 餃子6至8隻＋灼菜＋豆乾或蛋

  • 雲吞湯＋灼菜＋豆腐(湯不喝完)

不過，分量仍需按目前體重、活動量及健康目標調整。若有糖尿病、腎臟病等特殊需要，餐盤內容則需個別評估。

她建議，並非「晚餐不能吃飯」，而是「先補齊，再減量」。先把蔬菜和蛋白質補齊，再按活動量調整主食和油脂，通常比單純把飯拿掉，更容易長期執行。

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