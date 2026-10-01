減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥 營養師教「3格法」檢視晚餐完整度

晚上不澱粉就不會胖？有營養師指出，有些減肥人士控制體重時，會選擇在晚餐時吃白飯，以免攝取碳水化合物幫助減重，不過，若晚餐捱餓，深夜容易因飢餓而食宵夜或零食，反而攝取更多熱量。營養師指出，只要晚餐依從「3格法」，以檢視晚餐完整度，就有助體重管理。
減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，很多人會在減肥時晚餐不單止不吃白飯，甚至連番薯、粟米也不敢吃，晚餐只剩蔬菜和幾塊肉。但結果到了晚上10時，又開始翻雪櫃、找零食。其實，晚餐吃主食不會因為時間到了晚上就自動變成肚腩脂肪，體重管理真正需要看的是整體總攝取量、活動量及飲食內容。若晚餐吃得太少、不完整，之後餓到把零食補回來，未必更有利於體重管理。
減肥｜營養師教「3格法」檢視晚餐完整度
她建議，晚餐先不要急著戒走某種食物，可用「三格法」檢查是否吃完整：
第一格：蔬菜約2個拳頭
可選葉菜類、椰菜、椰菜花、菇類、筍類或海帶。
第二格：蛋白質約1個掌心
可選魚、雞肉、瘦肉、豆腐或蛋。
第三格：主食約半碗至1碗
可選飯、麵、番薯、粟米或南瓜，再按體重、活動量及飢餓程度調整。
常常有人忽略粟米、南瓜、番薯、薯仔和芋頭，在餐盤裡主要算「主食」，不是一般蔬菜。如果配菜已吃了不少南瓜或粟米，飯量便可稍微減少，不需兩邊都吃完整分量。
減肥｜飯盒/自助餐/火鍋/麵檔飲食攻略
如果是吃飯盒或自助餐，她建議
飯只吃約半碗至1碗
蔬菜選2款，而魚、雞肉
瘦肉或豆腐選1份。
若當天想吃炸雞腿也可以，其他配菜以非油炸蔬菜為主，減少醬汁即可。不用因為主菜是炸的，就宣布整餐失敗。
如果是吃火鍋，她建議：
蔬菜、菇類至少選2至3款
豆腐、蛋、魚或肉片選1至2款
飯、麵、粉絲或粟米選1款主食
丸類、魚蛋、餃子類可以挑1至2款最想吃的即可。蘸醬少一點，火鍋湯也不用全部喝完。
如果是吃麵檔，可這樣搭配：
細碗湯麵＋烚菜＋滷蛋
細碗乾麵＋豆腐＋烚菜
餃子6至8隻＋灼菜＋豆乾或蛋
雲吞湯＋灼菜＋豆腐(湯不喝完)
不過，分量仍需按目前體重、活動量及健康目標調整。若有糖尿病、腎臟病等特殊需要，餐盤內容則需個別評估。
她建議，並非「晚餐不能吃飯」，而是「先補齊，再減量」。先把蔬菜和蛋白質補齊，再按活動量調整主食和油脂，通常比單純把飯拿掉，更容易長期執行。