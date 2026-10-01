減肥｜晚餐唔食白飯更易瘦？恐深夜覓食更致肥 營養師教「3格法」檢視晚餐完整度

晚上不澱粉就不會胖？有營養師指出，有些減肥人士控制體重時，會選擇在晚餐時吃白飯，以免攝取碳水化合物幫助減重，不過，若晚餐捱餓，深夜容易因飢餓而食宵夜或零食，反而攝取更多熱量。營養師指出，只要晚餐依從「3格法」，以檢視晚餐完整度，就有助體重管理。

常常有人忽略粟米、南瓜、番薯、薯仔和芋頭，在餐盤裡主要算「主食」，不是一般蔬菜。如果配菜已吃了不少南瓜或粟米，飯量便可稍微減少，不需兩邊都吃完整分量。

可選飯、麵、番薯、粟米或南瓜，再按體重、活動量及飢餓程度調整。

可選魚、雞肉、瘦肉、豆腐或蛋。

可選葉菜類、椰菜、椰菜花、菇類、筍類或海帶。

她建議，晚餐先不要急著戒走某種食物，可用「三格法」檢查是否吃完整：

減肥｜飯盒/自助餐/火鍋/麵檔飲食攻略

如果是吃飯盒或自助餐，她建議

飯只吃約半碗至1碗

蔬菜選2款，而魚、雞肉

瘦肉或豆腐選1份。

若當天想吃炸雞腿也可以，其他配菜以非油炸蔬菜為主，減少醬汁即可。不用因為主菜是炸的，就宣布整餐失敗。

如果是吃火鍋，她建議：

蔬菜、菇類至少選2至3款

豆腐、蛋、魚或肉片選1至2款

飯、麵、粉絲或粟米選1款主食

丸類、魚蛋、餃子類可以挑1至2款最想吃的即可。蘸醬少一點，火鍋湯也不用全部喝完。