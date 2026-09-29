沖繩人長壽秘缺｜沖繩人為何長壽？了解何謂沖繩飲食法 多食植物性蛋白、食到八成飽也是重點！

沖繩是日本最長壽的地區，其平均餘命遠高於世界平均值，為了一探這個健康長壽村的秘密，過去Netflix就曾指攝一套名為《長命百歲：藍色寶地的奧秘》的紀錄片，深入了解沖繩飲食法(Okinawa Diet)。

沖繩人長壽秘缺｜沖繩飲食法是甚麼？

沖繩飲食法其實是以長壽、低BMI與低慢性病盛行率聞名的傳統飲食模式。而此飲食法的形成，與沖繩當地特殊的地理環境、農業與漁業文化息息相關。

營養師Kylie Sakaida指，沖繩人攝取的熱量與糖分都較低，肉類、家禽、雞蛋與白米攝取量較少，偏重豆類攝取，也大量食用地瓜，被認為是長壽的重要飲食因素之一。