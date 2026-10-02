水腫｜連日大雨濕氣重會加劇水腫？醫生揭2種水腫徵兆恐延誤腎病

濕氣重會加劇水腫？近日頻頻下雨，濕度高會影響到身體也變得濕氣重嗎？有醫生指出，很多患者會在下雨天水腫，並認為連日大雨是加劇水腫的成因，但其實這種情況的罪魁禍首原來不是水氣。醫生更提醒，如果出現2種水腫徵兆，就要及時求醫，以免延誤腎病的診斷。

水腫｜連日大雨濕氣重會加劇水腫？ 腎臟科醫生林軒任醫生在其facebook專頁上分享指，一名67歲男患者已患高血壓十多年，腎功能處於邊緣狀態，近日腳腫情況現象變得嚴重，腳踝有一圈深深的襪痕，其伴侶認為他是喝得太多水，但患者表示自己沒有喝太多水。而在體重上亦由上星期68.2公斤變成昨天67.9公斤，患者就認為是濕氣重所致。 林醫生解釋，皮膚並非水泥牆，也不是海綿。完整皮膚對水的通透性極低，空氣中的水氣不會穿透皮膚成為體液。身體內的水只有兩個入口，就是嘴巴和針頭。因此，濕度高時腳腫，並非外來水分進入體內。

一般天氣熱時，手會發脹，戒指變緊，原因是身體正在散熱。人體降溫主要靠將大量血液調到皮膚表面，讓熱從皮膚散失。皮膚血管擴張，末端微血管壓力隨之上升。可將血管想像成水管，周圍組織是海綿墊。閥門開大、水壓上升，水分便從管壁滲到海綿墊。生理學上稱為微血管過濾，並非疾病，而是每天發生的過程。 正常情況下，滲出的水會由靜脈和淋巴慢慢回收。但若整天坐著或站著，重力令腳踝壓力更高，回收速度追不上滲出速度，腳踝便會腫。這種天氣一熱便出現的腫，臨床上稱為熱水腫。

這確實有研究調查過。一份針對慢性靜脈功能不全患者的調查，訪問1,683人，其中56.6%表示腳部在較溫暖天氣下腫得更嚴重。更值得注意是，會否惡化與靜脈逆流嚴重程度無關。換言之，令腳腫的不是血管損壞多嚴重，而是天氣。 林醫生指出，汗水要降溫，關鍵不在流出，而在蒸發。蒸發才能帶走熱。濕度高時，空氣已吸飽水，汗只留在皮膚上，沿臉頰滴下，熱幾乎未被帶走。可想像汗水如晾在露台的衣服，濕度高那天，晾一整天仍濕。

水腫｜下雨水腫2大原因 蒸發這條路不通，身體只剩一條散熱途徑：將更多血流送到皮膚。即閥門開得更大、更久。有研究將環境設於42°C，濕度由三成升至七成：年輕人增加約0.2公斤汗，長者幾乎無增加。60歲後排汗能力較年輕時少約四分之一，汗流不出，只能靠血流繼續擴張皮膚，因此有些人會感到脹腫。林醫生表示可能與以下2大原因有關： 1. 氣壓 根據英國一項大型研究，2,600多人以手機每日記錄疼痛，追蹤15個月。結果是濕度高、風大、氣壓低的日子，出現疼痛機會較一般日子高約20%。但需注意這20%的實際幅度。研究團隊說明，若原本100天有5天疼痛，這種天氣會增至6天，表示氣壓可能有關係，但非決定性。該研究主要探討痛而非腫；氣壓造成組織體積改變的說法目前仍屬假說。

2. 下雨天沒有走路 健康年輕男性連續坐8小時不動，小腿圍增加2.4%、腳踝圍增加2.7%，下肢肌肉細胞外液上升超過一成。這只是8小時。真正下雨天，我們少了買菜、散步、公園走一圈，整個下午黏在梳化上。 水腫｜2種水腫徵兆恐延誤腎病 林醫生指出，這種「腫」，可分兩種，分別是 「水搬家」：水從血管跑到組織，全身總水量不變，體重不增，傍晚最明顯，抬腳、睡一覺便消退。

「水進貨」：身體真的多了水，腎臟排不掉、心臟推不動、蛋白質太低留不住，體重會上升，且不退。

若要分辨兩者，可用三把尺： 體重：三天內有否增加2公斤？沒有，多半是搬家。 時間：早上起來有否消退？消了，是重力和天氣；沒消建議找時間查原因。 分布：只有腳踝，還是連臉、眼皮、肚子都腫？只有腳踝較單純，往上蔓延便不是。 全身性水腫要到肉眼可見凹陷，體內通常已多積2至3公升水。換言之，當眼睛看得到時，磅秤早已知道。濕度不會讓你多出一滴水，只會令身上的水換個位置。要分辨這點，需要的不是更嚴格限水，而是一台體重計，和一段願意走出去的下午。