乳癌｜32歲女每晚淺酌紅酒易臉紅 求醫揭患乳癌 醫生教6招降低風險患乳癌

小量紅酒也可以增加乳癌風險？有醫生指出，即使是小量飲酒或小酌紅酒，也沒有所謂的安全劑量，同樣會增加罹患乳癌及其他癌症的風險。另外，喝酒容易臉紅，可能會讓毒性致癌物在體內停留與累積更久，此種體質已被證實會大幅增加食道癌等上消化道癌症及多種頭頸部癌症的風險。醫生指出，有6大方法有助降低相關的風險。

乳癌｜32歲女每晚淺酌紅酒易臉紅 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享案例指，一名32歲女女性乳癌康復者前來求診，她表示，初出社會時偶爾與同事聚餐小酌，後來工作壓力日增，喝紅酒逐漸成為每晚習慣。她一直以為紅酒對心血管有益，所以沒有太在意，但她表示自己每次喝酒臉都會很紅。 劉醫生遂為她安排ALDH2(乙醛脫氫酶2)基因檢測，結果顯示其ALDH2功能較差。這意味着她飲酒後，酒精代謝產生的乙醛較易積累，因此容易臉紅，亦反映身體對酒精的代謝能力較弱。

乳癌｜小量飲酒也可能增加乳癌風險 許多人以為，只有大量飲酒才會損害健康。事實上，近年多項大型研究發現，即使小量飲酒也可能增加乳癌風險，且風險隨飲酒量上升而遞增。當酒精進入人體後，會提升體內雌激素濃度，並產生乙醛等代謝物，增加氧化壓力及造成DNA損傷，這些因素均可能增加乳癌發生機會。因此，目前國際癌症研究的共識是：就乳癌而言，並無完全安全的飲酒量。

乳癌｜喝酒臉紅者是否更需注意？ 劉醫生解釋指，喝酒臉紅通常代表ALDH2活性偏低，乙醛在體內停留時間較長。此類體質已被證實與食道癌等上消化道癌症風險增加有關。至於乳癌，相關研究仍在進行中。雖然不能直接斷言ALDH2功能欠佳必定增加乳癌風險，但若本身有飲酒習慣，且屬酒精代謝能力較差者，建議盡量避免飲酒。 乳癌｜纖維腺瘤與囊腫多屬良性 門診中，醫生亦常遇到不少女性因超聲波發現纖維腺瘤或纖維囊腫而感到非常緊張。醫生通常會先安慰她們：大部分纖維腺瘤及纖維囊腫均屬良性，並不等於乳癌。真正需要重視的是整體風險因子，例如家族史、肥胖、停經後體重上升、缺乏運動、長期飲酒、荷爾蒙暴露，以及是否定期接受乳房檢查。

乳癌｜醫生教6招降低風險患乳癌 劉醫生表示，預防乳癌，並非只做一次乳房X光造影便可，更重要的是每天照顧自己的身體，以下均為降低乳癌風險的重要方法。： 維持理想體重 規律運動 多吃天然原型食物 充足睡眠 管理壓力 減少酒精攝取