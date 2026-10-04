減肥｜邊食飯邊碌手機更易肥！恐致脂肪肝糖尿病 醫生教戒3招擺脫致肥習慣

一邊吃飯邊滑手機會更易胖？有醫生指出，減肥除了與運動和飲食有關外，更有可能會受日常的小小習慣所影響。若習慣了吃飯的時間總是會玩手機，要小心可能會更易增磅，甚至增加上脂肪肝和糖尿病的風險。醫生指出，有3大方法有助擺脫致肥習慣。

減肥｜邊食飯邊碌手機更易肥！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，不許多人自覺正餐份量正常、並無特別暴食，體重卻持續上升。問題未必在於自制力，而是「分心進食」改變了大腦對飽足感的判斷。

人類判斷「吃飽了」的機制，並非單靠胃部膨脹。大腦需要整合視覺、嗅覺、咀嚼感與當下的注意力，才能確認一餐已經結束。當注意力被手機螢幕劫持，這條訊號鏈便告中斷，醫學上稱之為「分心進食」(Distracted Eating)。

結果是：當下容易多吃，下一餐亦容易吃更多。有研究發現，邊吃飯邊使用手機，不僅當餐攝取更多熱量，下一頓的食量亦顯著偏高，因為大腦從未真正記錄上一餐已經完成。情況就如工作被中斷後總覺得未做完，飢餓感亦一樣。