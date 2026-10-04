減肥｜邊食飯邊碌手機更易肥！恐致脂肪肝糖尿病 醫生教戒3招擺脫致肥習慣

一邊吃飯邊滑手機會更易胖？有醫生指出，減肥除了與運動和飲食有關外，更有可能會受日常的小小習慣所影響。若習慣了吃飯的時間總是會玩手機，要小心可能會更易增磅，甚至增加上脂肪肝和糖尿病的風險。醫生指出，有3大方法有助擺脫致肥習慣。
減肥｜邊食飯邊碌手機更易肥！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，不許多人自覺正餐份量正常、並無特別暴食，體重卻持續上升。問題未必在於自制力，而是「分心進食」改變了大腦對飽足感的判斷。
人類判斷「吃飽了」的機制，並非單靠胃部膨脹。大腦需要整合視覺、嗅覺、咀嚼感與當下的注意力，才能確認一餐已經結束。當注意力被手機螢幕劫持，這條訊號鏈便告中斷，醫學上稱之為「分心進食」(Distracted Eating)。
結果是：當下容易多吃，下一餐亦容易吃更多。有研究發現，邊吃飯邊使用手機，不僅當餐攝取更多熱量，下一頓的食量亦顯著偏高，因為大腦從未真正記錄上一餐已經完成。情況就如工作被中斷後總覺得未做完，飢餓感亦一樣。
減肥｜手機正在取代食物的獎勵地位
手機的吸引力可能超越食物本身。研究發現，在短暫禁食後，部分年輕人更願意努力去拿手機，而非食物。這反映手機正逐漸成為一種「高刺激獎勵系統」。短片、通知、社交媒體的即時回饋，會不斷刺激大腦的多巴胺系統。久而久之，不少人開始出現，一停下來就想滑手機、一滑手機就想吃東西、情緒差時更容易暴食。這與「情緒性進食」開始連在一起。
這種情況便會造成惡性循環，壓力大會使用手機紓壓 ，便會習慣邊玩手機邊吃，而進食更多高熱量食物，再加上玩手機時多數久坐不動，導致體重增加，引發焦慮與睡眠更差，便再繼續使用手機。最終，肥胖、脂肪肝、糖尿病、代謝綜合症慢慢出現。
很多人以為問題源於「自制力差」，但實際上，有時是大腦正被「高刺激環境」重新訓練。久坐、分心飲食、情緒波動、高熱量食物，四者疊加便是代謝系統的慢性損耗。這並非一夜之間發生，而是每一頓配着手機吃的飯，慢慢累積的結果。
減肥｜醫生教戒3招擺脫致肥習慣
黃醫生提醒，有3件可以做的事有助擺脫手機分心
進食時將手機螢幕朝下15分鐘，使大腦完整「記錄」這頓飯。
設定每30分鐘起身提醒，打破久坐慣性。
察覺「不餓但想吃」的念頭，那是多巴胺在說話，不是你的胃。