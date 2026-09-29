返工習慣坐得「似隻蝦」？姿勢不良影響多 物理治療師教辦公桌調整策略

長時間坐在辦公桌前，不知不覺身體愈坐愈彎，像隻蝦子一樣蜷縮在電腦前？外媒Parade雜誌報道，美國物理治療師Sarah Cash Crawford指出，這種被稱為「蝦式坐姿」的體態，與盯著電腦螢幕時習慣身體前傾有關，長期下來可能引發肩頸不適，除了久坐用電腦的上班族，經常低頭滑手機的人也可能出現。辦公桌的設置亦可能讓人不自覺習慣錯誤的坐姿，專家建議應檢視桌椅的高度，以及電腦螢幕、鍵盤和滑鼠的擺放位置，讓工作環境更為舒適。

上班盯螢幕不自覺把頭往前伸？專家列蝦式坐姿 3 特徵 甚麼是「蝦式坐姿」？Crawford物理治療師解釋，蝦式坐姿並不是醫學上的診斷，是物理治療師近幾十年一直在處理的一種坐姿問題，她歸納3大特徵包括肩膀向前彎曲、頭部低垂以及上背部呈C形。 每天長時間低頭看手機，或看電腦螢幕時身體不自覺前傾，久而久之就可能養成蝦式坐姿的習慣，Crawford物理治療師觀察到，中背部、頸部深屈肌和臀肌力量不足的人相對更常蜷縮成這種姿勢，因為保持這樣坐比直挺挺坐著對他們來說更輕鬆。

如何判斷自己坐姿可能不對？蝦式坐姿徵兆一次看 Crawford物理治療師與美國人體工學專家Kristianne Egbert共同表示，如果開始感到上背部及頸部繃緊、緊張型頭痛，都可能就是身體發出的訊號。此外，其他要注意的情況還有： 下巴前伸：下巴向前突出，不自覺往螢幕靠近。 聳肩：打字時肩膀慢慢向上、在耳朵附近，或者肩膀向前拱起。 頭部前傾：頭部位於肩膀前方而不是肩膀上方。 肩膀緊張：到了中午，肩胛骨之間或顱底可能出現痠痛或繃緊感。 尾椎疼痛：由於缺乏椅背支撐，身體的重量多集中在下脊椎和尾椎。

眼睛疲勞：雙眼感到疲倦、不停地眨眼，可能代表離電腦螢幕過近。 站直時不適：若站直時感覺很費力或不自然，也應提高警惕。

坐姿不對可能有哪些影響？長期彎腰駝背增頸椎負擔 Crawford物理治療師指出，若有蝦式坐姿的習慣，短期可能造成肩頸繃緊和頭痛不適，工作一天後上背部痠痛，也是低頭族常見的頸椎問題，胸口彎曲的姿勢也可能限制肋骨擴張，進而影響呼吸深度。 Egbert表示，長時間下來，蝦式坐姿還可能影響體態，有些人可能會發現，自己即使離開辦公桌，肩膀、上背部和頸部仍然保持像蝦子一樣的姿勢。Crawford物理治療師補充，長期駝背可能造成慢性肌肉失衡、關節僵硬，同時增加頸椎負擔，可能與持續性的頸部疼痛或椎間盤問題有關。

上班總覺得腰痠背痛？專家教檢視「辦公桌」 電腦、桌椅都要調 Egbert則說明，辦公桌上的電腦螢幕過低、鍵盤放得太遠，或桌面過高、椅子不合身等，都可能讓人不知不覺長時間彎腰靠近螢幕、聳起肩膀打字。兩位專家建議，辦公環境的擺設應注意以下4點： 椅子高度應讓前臂可與桌面平行，坐下時髖部與膝蓋約呈90度、雙腳平放地面。若調高椅子後雙腳會懸空，可搭配腳踏板。 椅背應能貼合下背部的曲線，若椅子沒有腰部支撐，也可使用小毛巾或腰靠墊輔助。