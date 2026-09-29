卵巢癌復發可以提早知？研究揭血液「1指標」有望協助辨識

卵巢癌是婦科癌症中出名的「隱形殺手」，超過七成半的病人一確診就已經是晚期。近年部分患者接受「細胞減積手術合併腹腔熱灌注化學治療(簡稱溫熱化療)」提升了治療效果，但術後是否會復發、甚麼時候復發，仍缺乏精準的預測工具。

卵巢癌術後復發能預測？研究發現「 MCP-1 」有望成為評估指標 為了進一步了解術後復發情形，嘉義長庚醫院婦產部陳兆瑜醫生率領腹膜轉移團隊，與院內基礎醫學實驗室合作研究發現，人類血液中的發炎指標「MCP-1(單核球趨化蛋白-1)」有望成為評估卵巢癌術後復發風險的指標。研究成果已於2025年發表在國際知名學術期刊《卵巢研究期刊》(Journal of Ovarian Research)。 追蹤 34 名卵巢癌患者 分析發炎指標與術後復發關係 陳兆瑜醫生指出，卵巢癌之所以棘手，在於其復發率極高，醫生往往需要與時間賽跑。嘉義長庚研究團隊從2018年至2023年間，追蹤了34位接受溫熱化療的卵巢癌病人，抽血分析了多種與發炎相關的「細胞激素」，並比對了病人的腫瘤組織，研究有兩大核心發現：

•「MCP-1」指數高，復發風險增加：研究發現，如果病人在手術前血液中的 MCP-1指數偏高，與術後第一年內的「快速復發」高度相關；而手術後的 MCP-1數值，則決定了滿一年後的「長期復發」機率。腫瘤組織分析更證實，MCP-1有表現的病人，術後第一年復發風險是MCP-1沒有表現的病人的3.2倍。 •「GROα」指數高，爭取更低復發率：另一項發炎指標 GROα 則扮演了「保護者」的角色。手術後該指標上升較高的病人，沒有復發的機率較高。

發炎指標有望評估復發風險 仍需更大規模研究驗證 陳兆瑜醫生解釋，溫熱化療是將加熱的化療藥水灌入腹腔殺死癌細胞，治療過程可能引發全身發炎反應。而MCP-1與GROα這兩項指標的動態變化，可進一步觀察患者的免疫與發炎反應。未來臨床醫生有望透過抽血檢查協助辨識「高復發風險族群」，作為後續治療策略與追蹤的參考。 研究團隊強調，目前仍屬於單一醫學中心的小規模研究，未來還需要更大規模的臨床驗證，以確認相關指標在卵巢癌術後復發風險評估上的應用價值。