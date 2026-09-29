醫sick醫識｜秋分已過 秋燥症狀陸續浮現

秋分剛過，不經不覺已踏入深秋。註冊中醫師李騫賢指出，「秋分是正式踏入秋天的分界線，此後日短夜長，秋燥症狀隨之浮現，包括皮膚乾、眼乾、喉嚨乾及鼻乾等。若本身有飲酒、吸煙或嗜辣習慣，會令身體『火上加油』，加劇乾燥，甚至引致流鼻血、牙肉腫痛。」 日夜平衡改變現秋燥 李騫賢解釋，秋分在天文上是太陽走至黃經180度的節氣，此後北半球日短夜長。中醫角度而言，秋分是正式入秋的時間，人體會開始出現「秋燥」情況。「乾燥症狀包括皮膚乾、眼乾、喉嚨乾、鼻乾等，因此秋天的養生準則為滋潤和收斂，即是滋潤以減輕乾燥對身體的影響，收斂則幫助斂藏陽氣，為秋冬養好身體。」

易流鼻血失眠 不少人秋天容易流鼻血及失眠。李騫賢認為，飲食是其中一個因素，但未必是主因。外在環境乾燥令鼻黏膜變薄，加上揉鼻、挖鼻等習慣，容易導致流鼻血。若本身喜歡喝酒、吸煙，又常進食辛辣煎炸食物，身體會更燥熱，乾燥情況加劇，「可能不單止流鼻血，流牙血、牙肉腫這些情況也會出現」。 至於失眠，李騫賢指秋天整個人較乾燥，要有足夠心血滋養心臟，肝臟主藏血，陰液充足才能睡得好。她提醒，「咖啡、濃茶會令身體更乾燥並影響睡眠，建議下午1、2時後避免飲用。此外，晚餐吃得太飽亦會影響睡眠，晚上11時至凌晨1、2時是身體排毒休息的時間，建議晚餐進食六至七分飽，並與睡眠時間相隔超過4小時。」

宜吃白色食物養肺潤燥 迎接寒露和立冬，李騫賢強調不宜過早大量進補，應以「平補」為主，按體質階段式慢慢進補。「秋天多進食白色食物，因白色對應肺部，秋天養好肺部，對整個呼吸、潤燥狀況也有幫助」。平補食材包括蓮子、淮山、百合、雪耳等，黑芝麻、栗子亦適合此季節進食，有利於肝腎。「不過，這時若出現手腳冰冷伴隨麻、痺、痛，應求醫檢查是否甲狀腺或血液循環問題，而非單靠滋補食物。」 乾肌急救三招 隨年紀增長，皮膚油脂及水分下降，秋天容易痕癢、乾燥脫皮。李騫賢提出急救口訣「少熱、少香、多保濕」。洗澡水溫應維持攝氏38至42度，避免過熱帶走油脂；避免使用添加太多香料或強效去油的潔膚用品，以免破壞皮膚屏障；洗澡後把握「黃金3分鐘」，在皮膚仍微濕時塗抹保濕護膚品，效果更佳。

消除月餅飽滯感 中秋剛過去，相信許多人仍有不少月餅留在家中。李騫賢直言月餅由外皮至餡料基本上全部也是精緻澱粉、油、糖分，加上鹹蛋黃、果仁、奶黃等油脂豐富食材，無論哪一款月餅也容易令人消化不良。「進食時應控制進食分量，一家人分食，每人四分之一或八分之一件，淺嘗兩三種味道。」她推介一款經典解膩茶：以普洱茶配合陳皮兩片、山楂15克、麥芽10克，用熱水泡15分鐘，放涼後飲用，適合大魚大食油膩食物後飲用，有助消食解膩。