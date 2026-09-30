香港癌症基金會 粉紅10月 全城響應 乳癌不會響警報 定期檢查要做到

香港癌症基金會每年10月均會舉辦「癌症基金會粉紅革命」，以響應國際乳癌關注月，喚醒公眾對乳癌的關注、支持受乳癌影響的人士及為免費乳癌支援服務籌募經費。「乳癌不會響警報，定期檢查要做到」，癌症基金會提醒女士們，由於乳房並不配備警報系統，而乳癌初期未必有明顯症狀，故適時檢查十分重要。若發現乳房有任何異常，應立即諮詢醫生意見。 乳癌是本港女性最常見癌症，確診人數持續高企。2023年更錄得超過5,500宗確診個案*，即平均每日約有15位女性確診乳癌。乳癌越早被發現，治療及存活率便越高，如乳癌第一或第二期患者的五年相對存活率便超過九成^，而定期進行自我檢查及體檢，有助女性守護乳房健康。

阿佘呼籲關注乳房健康

今年，癌症基金會邀請到佘詩曼（阿佘）連任「粉紅大使」，呼籲公眾關注乳癌及定期檢查，而她亦有在家進行自我檢查的習慣。 阿佘表示：「作為女性，我們在家庭、職場和社會中均扮演著多重角色。當確診乳癌，各方面的生活也會受到影響，癌症基金會提供的免費專業支援服務，能幫助她們在治療及康復路上重拾自信。」

乳房重建的迷惘 感謝癌症基金會專業意見

資深電台節目主持人陳心怡女士（Cat）過去二十多年來多次擔任「癌症基金會粉紅革命」啟動禮司儀。今年，她以乳癌患者的身份繼續推動公眾關注乳房健康。多年來參與「粉紅革命」活動，令Cat對自身健康格外重視，並養成定期檢查乳房的習慣。早前她在日常自我檢查中察覺乳房出現硬塊，隨即求醫並接受進一步檢查，最終於今年6月確診第一期乳癌。 接受評估後，醫生決定為她進行全乳切除手術及化療。當醫生與她討論術後重建乳房的方法，並讓她在以自體組織或植入物重建之間作選擇時，她一時之間難以作出決定。因為對她而言，這是一個關乎身心與未來的重要選擇，絕不可輕率。當時她諮詢癌症基金會的腫瘤科護士，獲得詳細解釋後，終能作出適合自己的決定。

Cat表示：「我真的非常感謝癌症基金會的專業支援。腫瘤科護士耐心而清晰地為我解釋每個治療選項，協助我作出抉擇。在最艱難的時刻，這份支持給了我莫大的信心與內心的平靜。」 誰是高風險人士？ 第一直系親屬（例如：母親、姊妹）曾患乳癌

已確定帶有家族遺傳基因突變（例如：BRCA1或BRCA2）的人士

早初經或較遲停經的女性 *香港癌症資料統計中心2025（2023年統計數據） ^香港癌症資料統計中心《乳腺癌及大腸癌(2010-2017)》專題報告 乳癌症狀

齊心行動 支持乳癌患者 請支持癌症基金會持續擴展免費乳癌支援服務。只需捐出港幣170元，便可為一名在本港剛接受乳癌手術的患者送上「乳癌復康包」，內含冷熱敷包、帽子、小軟枕、壓力球、臨時義乳及資訊小冊子，協助她們紓緩及應對因治療而帶來的不適和副作用，更順利踏上康復之路。凡捐款港幣170元或以上，即可獲贈精美粉紅磁吸卡套乙份。

立即支持：https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2830 香港癌症基金會 自1987年成立，為癌症患者及其家人提供一系列免費的專業支援服務，由確診至康復階段全面關顧他們所需。屬下設有四間服務中心，並建立了病人自助組織網絡，部分專為乳癌患者而設，讓同路人互相扶持和鼓勵，免費服務熱線：3656 0800。 免費乳癌支援服務包括： 1. 護理諮詢服務 - 如淋巴水腫評估和症狀管理諮詢等 2. 營養諮詢服務 - 改善整體健康狀況 3. 親密關係工作坊 - 重新與伴侶建立親密感和健康性愛 4. 藝術治療及心理治療 - 協助患者釋放被壓抑的情緒和學會自我接納

5. 個人形象工作坊 - 如免費假髮或頭巾送贈、剪髮服務和義乳工作坊等 6. 朋輩支援 - 設立乳癌患者康復支援網絡 7. 家庭支援服務 - 如紓緩照顧者的壓力和兒童心理支援等 8. 經濟支援 - 為合資格的患者提供義乳、生育力保存支援服務及乳房造影監察等計劃的資助，以及緊急援助金和營養補充品支援計劃等 9. 乳癌復康包（下圖） - 送予乳癌手術後的患者