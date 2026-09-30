如何養胃｜都市人壓力大易有胃病 中醫教你由兩方面改善胃病 養好腸胃

都市人生活忙碌加上壓力大，易有腸胃問題，有時明明沒有吃甚麼，卻無胃口，常覺飽飽滯滯，有時更伴有身體沉重、精神不振等問題，這並非由睡眠不足引起，或可能是腸胃發出的警號。

如何養胃｜腸胃不適可由不良習慣引起 台灣中醫師徐瑋憶指，腸胃不適不一定是由疾病造成，也可能由現代人一些不良的習慣引起，例如飲食不規律、吃太快、壓力大、睡眠不足、久坐不動，以及長期高油、高糖、重口味飲食等，都可能造成腸胃的負擔。 中醫認為，胃是後天之本，日常吃進去的食物需要經過消化吸收，才能轉化成身體所需要的營養與能量。因此，當一個人長期飲食失調、作息混亂，除了容易出現脹氣、消化不順、食慾不佳等問題，也可能感覺身體沉重、精神不振。

如何養胃｜ 改變生活習慣 他指出，不少人將調理腸胃想得太複雜，其實不用特別服食營養補充品，只要改變生活習慣，就可自自然然養好腸胃。 飲食方面，平日可增加蔬菜、水果、全穀類、豆類等含膳食纖維的食物，並適量補充優質蛋白質與水分。但是如本身容易脹氣，一次突然增加大量生菜、豆類或粗纖維食物，反而可能讓腹脹更加明顯，應該依照自己的腸胃狀況逐步調整。 油炸、高糖、過度加工食品、過量酒精、咖啡因等，對部分腸胃敏感的人可能比較容易造成不舒服。尤其已經常有胃酸倒流、胃脹或消化不良的人，更應觀察自己對不同食物的反應。

另外，生活習慣也要作出改變，每天固定時間吃飯、不要狼吞虎嚥，餐後適度走動，避免吃飽馬上躺下；平常增加規律運動，維持充足睡眠，也不要讓壓力長期累積。飲食上則要吃得均衡、吃得適量，也要吃得適合。