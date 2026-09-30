減肥時皮膚變得愈來愈差？營養師指可能是這4個原因 補充足夠營養改善肌膚健康

減肥時皮膚變差的原因：食太多精製澱粉

澱粉中有多種營養以維持身體健康，但精製澱粉如白麵包、白飯等的營養價值相對低，但消化過程中要用到大量的維他命B雜，所以進食精製澱粉就如同大量搶走身體所需的維他命B雜，加上維他命B雜屬於水溶性，身體無法儲存，須每日補充，而身體的維他命B雜一旦不足，就可能導致皮膚炎、嘴角脫皮等情況。

減肥時皮膚變差的原因：滴油不沾

減肥時如果完全不吸收油分，會令皮膚變得乾燥及易脫皮，更會容易便秘！不過並不是所有油分都對皮膚好，其中Omega-3屬於優質油脂，不但不幫助皮膚鎖水保濕，也可幫助保護皮膚屏障，更具抗炎作用。