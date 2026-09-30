減肥時皮膚變得愈來愈差？營養師指可能是這4個原因 補充足夠營養改善肌膚健康

不少人都因為貪靚而減肥，但是有時身體瘦了，皮膚卻變得愈來愈差！註冊營養師郭思慧解釋，這個狀況可能是因為營養補充得不對，以下列出四大可能影響皮膚狀態的原因。
減肥時皮膚變差的原因：食太多精製澱粉
澱粉中有多種營養以維持身體健康，但精製澱粉如白麵包、白飯等的營養價值相對低，但消化過程中要用到大量的維他命B雜，所以進食精製澱粉就如同大量搶走身體所需的維他命B雜，加上維他命B雜屬於水溶性，身體無法儲存，須每日補充，而身體的維他命B雜一旦不足，就可能導致皮膚炎、嘴角脫皮等情況。
減肥時皮膚變差的原因：滴油不沾
減肥時如果完全不吸收油分，會令皮膚變得乾燥及易脫皮，更會容易便秘！不過並不是所有油分都對皮膚好，其中Omega-3屬於優質油脂，不但不幫助皮膚鎖水保濕，也可幫助保護皮膚屏障，更具抗炎作用。
減肥時皮膚變差的原因：鐵質不足
鐵質不足是普遍香港女士遇到的問題，一般成年女性每日需要18毫克的鐵質，約等如3塊8安士牛扒！而鐵質的最主要功效是每身體可製造出紅血球，令足夠的氧氣輸送到每一個皮膚細胞，當鐵質不足就會導致貧血，膚色變得偏黃暗沉，及臉色蒼白。
減肥時皮膚變差的原因：維他命C、銅質及鋅質不足
維他命C、銅質都是製造膠原蛋白的重要幫手，所以平時補充得足夠才可令皮膚緊緻有彈性；而鋅主要負責皮膚修復和更新，如體內的鋅質不足，會令傷口變得難以癒合，皮膚也會容易發炎和生粒粒！
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