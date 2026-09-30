秋老虎令人疲倦 天氣乾惟濕氣重 4大提示要小心

中秋過了，天氣又熱又乾。「秋老虎」發威的日子，出現大便好黏沖不乾淨、身體沉重又疲倦，原來讓人感覺身體沉、腫、累、提不起勁的症狀，都可能與體內濕氣重有關。
四肢沉重
在中醫的角度，身體濕氣重的常見表現症狀包括早上起床時頭重重、身體如被厚被壓著，到了下午特別想睡，四肢沉重，而且大便變得很黏，馬桶沖不乾淨，甚至嘴裡的舌苔又厚又膩，讓人很想吃冰。
中醫認為「脾主運化水濕」，當濕熱天氣加上常常食用生冷食物和凍飲，脾胃運化變差，水濕代謝不暢，便能使人感覺身體沉重。濕氣也被形容為「黏膩」，可能伴隨頭昏、食慾差、皮膚狀況，以至過敏、關節痠等問題。
祛濕4招
體內要祛濕可以用以下4招：
食療調整：多食用茯苓、淮山、蓮子及芡實等有助去濕的食材，紅豆、薏仁也能利水消腫，但薏仁偏涼，體質偏寒或孕婦要少喝。
睡前泡腳：可用艾葉加老薑煲水，加溫水泡腳15分鐘，泡到微微出汗，泡完飲一杯溫水補充水分。
動一動：久坐不動容易讓人感覺濕氣凝滯，建議每天快走、伸展或做會流汗的運動15至30分鐘。
少碰凍飲和甜飲：凍飲、雪糕及含糖飲料是濕氣源頭之一，長時間待在冷氣環境也易令濕氣入體，建議讓身體適度出汗。
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