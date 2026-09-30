減肥唔止靠節食運動 研究：優質睡眠幫助更有效體重管理

想體重下降就要做到熱量赤字，即攝取的熱量低過實際耗用，才能瘦身，但原來熱量赤字並不足夠。一項系統性回顧發現，睡眠也會影響體重控制，睡眠不足時體重即使下降，惟減走的未必一定是想減的脂肪。
追蹤1萬名成人
該項刊載在《Obesity Reviews》的研究，整合30項隨機對照及準實驗研究，共涵蓋來自13個國家超過1萬名成人，以探討睡眠時間、睡眠質素、睡眠效率、規律性、睡眠時間點與減重成效之間的關係。
結果顯示，睡眠時間與最後減到幾多公斤沒有確實的關係，因為在21項行為減重研究中，15項也沒有發現睡眠時間與體重下降之間存在明顯關聯。但真正值得注意的是，有兩項直接操控睡眠時間的隨機試驗均發現，即使熱量限制相似、最後的體重下降幅度沒有明顯差異，但睡眠受到限制的人，脂肪減少的表現卻比較差。
睡得少或減肌肉
當中一項小型交叉試驗，把睡眠時間分成每晚8.5小時和5.5小時，結果睡5.5小時時的時候，減走的脂肪量會少56%，去脂體重流失卻增加約60%，反映減走的可能是想保留的肌肉。
研究人員指出，睡眠受到限制時，人比較容易攝取高熱量、高脂肪的食物，較差的睡眠質素也可能與皮質醇及腹部脂肪相關的生理變化有關，所以提醒想減重的人，除了注意飲食和多做運動，維持足夠及良好的睡眠也十分重要。
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