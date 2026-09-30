減肥唔止靠節食運動 研究：優質睡眠幫助更有效體重管理

想體重下降就要做到熱量赤字，即攝取的熱量低過實際耗用，才能瘦身，但原來熱量赤字並不足夠。一項系統性回顧發現，睡眠也會影響體重控制，睡眠不足時體重即使下降，惟減走的未必一定是想減的脂肪。

追蹤1萬名成人

該項刊載在《Obesity Reviews》的研究，整合30項隨機對照及準實驗研究，共涵蓋來自13個國家超過1萬名成人，以探討睡眠時間、睡眠質素、睡眠效率、規律性、睡眠時間點與減重成效之間的關係。

結果顯示，睡眠時間與最後減到幾多公斤沒有確實的關係，因為在21項行為減重研究中，15項也沒有發現睡眠時間與體重下降之間存在明顯關聯。但真正值得注意的是，有兩項直接操控睡眠時間的隨機試驗均發現，即使熱量限制相似、最後的體重下降幅度沒有明顯差異，但睡眠受到限制的人，脂肪減少的表現卻比較差。