72歲婆婆膝頭痛唔想出門！唔敢換人工關節 醫提出「另一治療選項」

「以前沒事就喜歡去街市逛逛，後來膝蓋愈來愈痛，慢慢也就不太出門了。」72歲的陳奶奶多年受退化性膝關節炎所苦，因害怕手術，遲遲不願接受關節置換，直到接受「低劑量放射線」治療後，疼痛才獲得改善。亞東醫院放射腫瘤科郭登宇醫生表示，對不少長輩而言，退化性關節炎不只帶來疼痛，也可能讓活動量逐漸減少，影響日常生活，但只要透過積極治療，大多可獲得改善，提升生活品質。

「低劑量放射線」治療 減輕部分退化性關節炎疼痛

郭登宇醫生表示，低劑量放射線治療可應用於部分良性疾病的疼痛護理，但並非所有退化性關節炎患者都適合，仍須依疼痛程度、疾病狀況及過去治療反應等因素進行個別評估。對特定患者而言，可作為手術之外的另一項治療選擇，協助減輕疼痛、改善活動受限。

劑量愈高愈有效？醫：應依疾病特性與治療目的

亞東醫院放射腫瘤科謝忱希主任指出，不少人仍容易將「放射治療」與癌症治療劃上等號，甚至因不了解放射線而產生恐懼。隨著技術持續進步，放射治療除了應用於癌症治療，也可依不同疾病與治療目的發展多元應用。針對部分退化性關節炎患者，經專業評估後可考慮低劑量放射線治療，利用其生物調節作用，協助改善局部發炎與疼痛，提供非手術治療的新選項。