72歲婆婆膝頭痛唔想出門！唔敢換人工關節 醫提出「另一治療選項」

「以前沒事就喜歡去街市逛逛，後來膝蓋愈來愈痛，慢慢也就不太出門了。」72歲的陳奶奶多年受退化性膝關節炎所苦，因害怕手術，遲遲不願接受關節置換，直到接受「低劑量放射線」治療後，疼痛才獲得改善。亞東醫院放射腫瘤科郭登宇醫生表示，對不少長輩而言，退化性關節炎不只帶來疼痛，也可能讓活動量逐漸減少，影響日常生活，但只要透過積極治療，大多可獲得改善，提升生活品質。
「低劑量放射線」治療 減輕部分退化性關節炎疼痛
郭登宇醫生表示，低劑量放射線治療可應用於部分良性疾病的疼痛護理，但並非所有退化性關節炎患者都適合，仍須依疼痛程度、疾病狀況及過去治療反應等因素進行個別評估。對特定患者而言，可作為手術之外的另一項治療選擇，協助減輕疼痛、改善活動受限。
劑量愈高愈有效？醫：應依疾病特性與治療目的
亞東醫院放射腫瘤科謝忱希主任指出，不少人仍容易將「放射治療」與癌症治療劃上等號，甚至因不了解放射線而產生恐懼。隨著技術持續進步，放射治療除了應用於癌症治療，也可依不同疾病與治療目的發展多元應用。針對部分退化性關節炎患者，經專業評估後可考慮低劑量放射線治療，利用其生物調節作用，協助改善局部發炎與疼痛，提供非手術治療的新選項。
謝忱希主任強調，放射治療並非「劑量愈高愈有效」，而是應依疾病特性與治療目的選擇適當劑量與治療方式。無論是癌症治療或良性疾病的疼痛管理，都須經專業醫療團隊評估，在治療效果與安全性間取得平衡。
持續「復健」維持關節活動力 日常生活不受限
亞東醫院復健科黃昭竣醫生指出，復健與運動仍是退化性關節炎照護的重要基礎，但部分患者在疼痛明顯時，容易陷入「痛就不動、不動更痛」的循環。臨床上會依患者個別病況，搭配藥物、物理治療、運動訓練或超聲波導引注射等方式，協助降低疼痛、改善活動受限，讓患者逐步恢復日常生活。
疼痛控制並非治療的終點，當症狀獲得適當緩解後，仍應持續透過肌力訓練、關節活動度訓練及功能性運動，強化下肢肌力與關節穩定度，維持活動能力與治療成效。黃昭竣醫生提醒，若疼痛持續影響活動，應及早尋求專業評估，避免因活動量下降導致肌力退化，進一步影響行動功能。
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