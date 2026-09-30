珍惜生命｜躁鬱症患者輕生方式有「年齡差異」！研究追蹤20年揭關鍵發現

躁鬱症是一種以躁期與鬱期交替發作為主要表現之慢性精神疾病，患者不僅承受疾病本身帶來的功能損害，其平均餘命亦較一般族群明顯縮短，自殺更是躁鬱症患者重要死因之一。過去多個研究雖已證實躁鬱症患者自殺風險偏高，但針對其自殺方式是否隨年齡而有所不同，相關證據仍相當有限，也使得以年齡分層擬定防治策略缺乏實證基礎。

追蹤逾 4.7 萬名躁鬱症患者 比較不同年齡層自殺方式差異 有鑑於此，臺北市立聯合醫院松德院區與臺北醫學大學精神科團隊跨院合作，利用台灣全民健康保險研究資料庫及死因資料庫進行大數據分析，共納入47,488名躁鬱症患者，並以世代追蹤及選擇自殺死亡者對照研究設計，比較躁鬱症患者與一般族群自殺者於自殺方式選擇上之差異，並依年齡層(小於30歲、30至49歲、50至64歲、65歲以上)分層進一步分析。相關研究成果已發表於國際知名期刊《Acta Psychiatrica Scandinavica》。

自殺方式存在性別差異 溺水、跳樓比例相對較高 第一作者周孟樵醫生表示，本研究於2003年至2023年間共追蹤47,488名躁鬱症病患，其中1,452名死於自殺，最常見的自殺方式依序為上吊(28.0%)、燒炭及其他氣體中毒(20.9%)、跳樓(18.0%)及藥物過量(16.9%)，溺水則佔11.4%。另外，與一般族群自殺者相比，躁鬱症自殺死亡者採取溺水及跳樓的比例相對較高，燒炭及其他氣體中毒與上吊的比例則相對較低。 研究團隊並發現自殺方式存在明顯性別差異：女性選擇溺水及跳樓之比例皆高於男性，男性則以使用槍械比例較高，顯示性別亦為躁鬱症患者自殺方式選擇之重要影響因子，防治策略宜一併考量。

自殺方式也有年齡差異 墮樓以中壯年及老年族群較突出 通訊作者郭千哲醫生表示，進一步依年齡分層分析發現，躁鬱症患者自殺方式呈現明顯的年齡效應：溺水在各年齡層中的比例皆一致偏高；墮樓則以中壯年及老年族群較為突出。此發現顯示，躁鬱症患者的自殺防治策略不應一概而論，而應依不同年齡層之風險特性，分別採取限制致命方式可近性、用水安全管理，以及制高點安全防護設施等針對性措施。 情緒、睡眠或衝動明顯惡化 請盡快就醫尋求協助

病人若察覺情緒、睡眠或衝動明顯惡化，應及早告訴家人及醫療團隊，不要獨自承受，也不要自行停藥。家人可以主動而平靜地詢問當事人是否出現自殺想法；以關懷的態度詢問不會提醒一個人去自殺，反而能讓危機有機會被覺察。 此研究為以全台灣大數據資料，針對躁鬱症患者進行年齡分層自殺方式分析之研究，可提供臨床護理、自殺防治政策擬定及資源分配之重要參考。研究團隊期盼藉由此研究成果，促使自殺防治策略更貼近不同年齡層躁鬱症患者之實際需求，共同守護病患的生命安全與身心健康。