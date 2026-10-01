剛入秋皮膚乾癢、打噴嚏！中醫教4貼士破解過敏乾癢

時序轉入秋天，日夜溫差動輒超過10度，加上東北季候風帶來的乾冷空氣，許多人困惑明明夏天已過，為甚麼鼻水依舊流不停。不僅皮膚乾裂發紅，甚至脫屑乾癢，不少人清晨出門，一吹風就頭痛欲裂。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝昆哲指出，門診中過敏性鼻炎、異位性皮膚炎與偏頭痛患者明顯攀升，這並非單一事件，而是日夜溫差與濕度改變觸發的，燥寒交錯共病鏈。

謝昆哲醫師說明，秋冬交替，清晨與入夜氣溫偏低，頭頸部血管受冷風直接刺激，易引發血管收縮，神經反射誘發偏頭痛。秋季空氣乾燥，使鼻黏膜與皮膚角質層水分流失，削弱上皮屏障功能，進而加劇打噴嚏、皮膚脫屑紅腫。中醫將此歸納於，秋燥與風寒範疇，當秋風帶走肌表水分，肺氣受燥邪與風寒侵襲，便容易在鼻腔黏膜、皮膚表面，轉化為乾癢或發炎反應。

針對外寒束表現象，謝昆哲解釋，東北季風冷風直吹頭頸，風寒最易侵襲肌表。中醫認為頭為諸陽之會，且不通則痛，寒邪可能使氣血運行不暢，出現劇烈頭痛及肩頸僵硬，常伴隨畏寒與流清涕。謝昆哲醫師提醒，本身容易偏頭痛或肩頸緊繃的民眾，外出應著薄圍巾或薄外套避風，避免冷風直撲頭頸造成不適。

過度貪涼削弱脾胃元氣 免疫低下易誘發感冒

中醫強調，夏季若過度暴曬耗損津氣，或過度貪涼飲冷，削弱脾胃元氣，病氣便容易潛伏體內。謝昆哲醫師指出，一到秋季氣溫驟降，加上風寒外束，內伏的邪氣，便容易被誘發，導致反覆感冒。只要體內免疫力與防禦屏障足夠強大，外在的風寒與環境病菌，便無法趁虛而入，維持良好正氣，是抵禦外邪的關鍵。