剛入秋皮膚乾癢、打噴嚏！中醫教4貼士破解過敏乾癢

時序轉入秋天，日夜溫差動輒超過10度，加上東北季候風帶來的乾冷空氣，許多人困惑明明夏天已過，為甚麼鼻水依舊流不停。不僅皮膚乾裂發紅，甚至脫屑乾癢，不少人清晨出門，一吹風就頭痛欲裂。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝昆哲指出，門診中過敏性鼻炎、異位性皮膚炎與偏頭痛患者明顯攀升，這並非單一事件，而是日夜溫差與濕度改變觸發的，燥寒交錯共病鏈。
頭頸受冷風直吹誘發偏頭痛 燥邪傷肺加劇乾癢
謝昆哲醫師說明，秋冬交替，清晨與入夜氣溫偏低，頭頸部血管受冷風直接刺激，易引發血管收縮，神經反射誘發偏頭痛。秋季空氣乾燥，使鼻黏膜與皮膚角質層水分流失，削弱上皮屏障功能，進而加劇打噴嚏、皮膚脫屑紅腫。中醫將此歸納於，秋燥與風寒範疇，當秋風帶走肌表水分，肺氣受燥邪與風寒侵襲，便容易在鼻腔黏膜、皮膚表面，轉化為乾癢或發炎反應。
冷風直吹頭頸易致氣血不暢 醫警：外出避風
針對外寒束表現象，謝昆哲解釋，東北季風冷風直吹頭頸，風寒最易侵襲肌表。中醫認為頭為諸陽之會，且不通則痛，寒邪可能使氣血運行不暢，出現劇烈頭痛及肩頸僵硬，常伴隨畏寒與流清涕。謝昆哲醫師提醒，本身容易偏頭痛或肩頸緊繃的民眾，外出應著薄圍巾或薄外套避風，避免冷風直撲頭頸造成不適。
過度貪涼削弱脾胃元氣 免疫低下易誘發感冒
中醫強調，夏季若過度暴曬耗損津氣，或過度貪涼飲冷，削弱脾胃元氣，病氣便容易潛伏體內。謝昆哲醫師指出，一到秋季氣溫驟降，加上風寒外束，內伏的邪氣，便容易被誘發，導致反覆感冒。只要體內免疫力與防禦屏障足夠強大，外在的風寒與環境病菌，便無法趁虛而入，維持良好正氣，是抵禦外邪的關鍵。
鼻塞搔癢恐影響睡眠品質 局部病灶也可能牽動全身
呼吸道與體表，在中醫臟象學說中均與肺系統相關，是對外抵禦的第一道屏障。謝昆哲醫師表示，冷熱環境變化影響，不侷限於局部，鼻部、皮膚及全身不適，有可能彼此牽動。鼻塞易造成張口呼吸，甚至影響睡眠，異位性皮膚炎患者，若夜間反覆抓癢，也會中斷睡眠，兒童長期睡眠片段化，更會導致白天精神不濟，影響日常學習與生活。
皮膚病灶影響外觀與自信 日常照護留意心理因素
謝昆哲醫師強調，異位性皮膚炎病灶，常出現在面部與關節處，紅腫與長期色素沉澱，除了造成身體不適，更可能影響患者自信與人際互動。部分患者因外觀及長期搔癢，產生焦慮與情緒低落等心理壓力，皮膚疾病照護，不應只關注病灶本身，也應重視患者整體生活品質與心理健康。
終結共病循環有4貼士 掌握照護重點顧肺防寒
要終結共病惡性循環，謝昆哲醫師建議，從日常生活掌握四大重點，做好防護與保濕：
潤燥食材顧肺氣：減少辛辣油炸，適量攝取白木耳、百合、梨子等甘涼潤肺食材。
頭頸保暖防風寒：清晨夜間出門，佩戴薄圍巾或帽子，避免冷風直吹後腦風池穴。
溫和清潔與鎖水：沐浴水溫不宜過高，洗後塗抹保濕乳霜，室內搭配加濕設備，維持濕度。
寢具防蟎熱水洗：過敏患者定期以熱水，清洗床單被套，避免使用厚重地氈與絨毛玩偶。
穴位按摩改善局部不適 調理需依體質入手
在穴位保健方面，謝昆哲醫師分享，可透過按摩風池、太陽穴，紓緩頭頸繃緊，按壓迎香與合谷穴，改善鼻塞過敏，皮膚乾癢則可尋找，曲池與血海穴，並搭配足三里健脾疏肝。針對過敏問題，民眾可依個人體質，透過冬天三九貼等療法調理，藉由中藥餅，敷貼穴位溫陽逐寒，有助於神經免疫調節，減少秋冬復發頻率，敷貼期間切忌游泳與食用雪糕雪條。
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