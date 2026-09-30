篩查揪乳癌 十年存活率增近14%

香港乳癌基金會轄下的香港乳癌資料庫昨發表《香港乳癌資料庫第18號報告》。研究顯示，較早期發現，可減少患者於晚期確診，減少全乳切除手術及化療的風險，更可增加十年存活率13.7個百分點。基金會希望是次報告可提供本地數據，為政府進一步推動全民乳房X光篩查計劃。

直接分析存活率 香港乳癌資料庫成立於2007年，至今已收集逾34,000名乳癌患者及康復者的數據，基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科醫生邱振中指，乳癌是本港婦女的最大癌症威脅，2023年就有逾6千宗新症，而建立資料庫可更深入了解本地乳癌病況，掌握其十大風險因素與病情特徵，亦可直接分析病人的存活率。 涵蓋近7千人數據 而是次研究從香港乳癌資料庫擷取2011年至2015年間，年齡介乎18至80歲的女性的乳癌個案，共6,942人符合條件，其中733名無症狀患者屬「篩查發現組」；另有6,209因症狀而被診斷的「症狀發現組」。

篩查發現組中，只有3.3%屬晚期乳癌，遠低於症狀發現組的21.1%，即定期乳房X光篩查能有效及早發現乳癌。香港乳癌資料庫督導委員會成員及香港大學癌症醫學中心總監許漪雯解釋，乳房X光能檢測手摸不到的乳房異常現象，包括以微鈣化點形態存在的癌細胞，因此與症狀發現組相比，篩查發現組患者的腫瘤較小，其淋巴結受到侵犯相對較低。另外，篩查組多被確診為荷爾蒙受體陽性、HER2陰性，而症狀組則發現有較多為侵襲性較高的三陰性乳癌。

避化療兼降治療費用 治療上，篩查組可接受保乳手術比率，較症狀發現組高逾七成(56.6%比32.6%)。而篩查組接受化療的比率，較症狀發現組少約六成(25.3%比65.7%)。許漪雯稱，由於篩查組一般於較早期發現，腫瘤較小，較大機會接受保乳手術，並減低化療的用度；即使須進行全乳切除手術，如果沒有淋巴結受累，術後需要電療及化療的可能性亦較低。乳房X光篩查有助採用侵入性較低的手術及全身性治療，不僅提升整體十年存活率，亦能降低治療費用。 而根據卡普蘭邁爾程序估算的整體存活結果，篩查發現組的十年整體存活率絕對增長高於症狀發現組13.7%，其10年乳癌特定存活率亦較高，結果尤其於第一期患者中顯著，存活率更超越近年新研發且昂貴的乳癌藥物，顯示乳癌防控應以定期篩查作為主要目標。

促政府推大型乳癌篩查 基金會創會人及香港乳癌資料庫督導委員會聯席主席張淑儀醫生指，隨人口老化，料未來的乳癌患者人數將持續增加，因此在本港實施大規模的乳癌篩查不但可保障婦女健康，亦可減低長遠的醫療開支。「回顧研究發現，接受過乳房X光篩查的每位患者，其平均乳癌治療費用可降低28.4%。研究估算十萬名女士群組，如果從40歲開始使用乳房X光篩查，長遠可節省總治療費用達7.7億港元。」