鼻敏感 鼻竇炎 可致腦膜炎

本港約四分一人患有鼻敏感，惟不少人視之為小問題而掉以輕心。耳鼻喉科專科醫生鄧志豪指出，「鼻敏感若控制欠佳，可逐漸演變為慢性鼻竇炎，甚至長出鼻息肉。當嚴重發炎時更可侵蝕周邊組織，影響眼球；若炎症穿透顱骨更可能引發腦炎或腦膜炎，患者應及早正視問題。」 慢性鼻炎可演變鼻竇炎 鄧志豪解釋，「慢性鼻炎與鼻敏感會增加鼻竇發炎風險，若遇上傷風感冒，發炎情況進一步惡化，輕則令鼻腔積聚大量分泌物，嚴重者影響呼吸道暢通，更可能形成鼻息肉。」慢性鼻竇炎的分泌物除了黏稠和量多，還可能呈黃綠色，並出現鼻水倒流，導致喉嚨不適、經常咳嗽，甚至影響睡眠質素。

若鼻竇發炎持續不理會，炎症會影響鼻腔附近的鼻骨，甚至侵蝕面部重要結構，包括眼球。鼻腔頂部為顱底骨，上方即為大腦，「如果穿過了頭骨，就有可能引致腦炎，或者腦膜發炎這些比較嚴重的併發症」。 40歲以上屬高危 生活環境空氣不流通、對塵蟎或動物皮屑過敏、吸煙或處於二手煙環境，均會增加患病風險。鄧志豪指，「慢性鼻竇炎引致鼻息肉的情況，較常見於40歲以上的中年人，男性比例稍高，遺傳亦有一定影響。」

單側鼻息肉須警惕 若檢查發現單側鼻息肉，需要關注是否有細菌感染或癌變可能，因單側鼻息肉較常見於惡性病變。鄧志豪提醒，「除了鼻咽癌，鼻腔及鼻竇黏膜亦有機會出現惡性腫瘤。」 治療方面，若藥物成效欠佳，須考慮手術切除鼻息肉。由於鼻竇手術較複雜，現時須透過導航系統降低風險，避免傷及眼球、顱底骨及腦部，而鼻子也有大大小小的血管，需要透過導航分辨血管位置，減少出血風險。如果有任何創傷，就有可能導致腦脊液滲漏，或令病原體有機會感染腦部，形成腦膜炎。

術後復發率高 鄧志豪強調，慢性鼻竇炎合併鼻息肉的復發率較高，尤其涉及免疫系統的「第二型發炎」反應，有機會同時對亞士匹靈過敏和患有哮喘，這類病人的復發機率更高。「近年醫學界引入生物製劑，透過注射方式針對免疫系統的發炎機制，有效控制發炎程度，減少鼻息肉復發，一般以半年為評估療程單位。」 預防從控制做起 鄧志豪指出，「透過生理鹽水清洗鼻腔、使用類固醇噴劑及抗敏藥物有助有效控制鼻敏感。若出現鼻塞、嗅覺轉差或經常性鼻竇炎，應及早求醫，避免延誤治療。」他強調，健康的生活及做好自身鼻腔管理，有效護理鼻腔健康，才能長遠減少鼻竇發炎及鼻息肉復發。