高糖飲食｜研究揭曾移植幹細胞者 抗生素期間食太甜可導致腸道菌失衡

相信幾乎人人也有食抗生素的經驗，但原來在服食抗生素時也要注意飲食。最近有研究指出，接受造血幹細胞移植的血癌患者，若在使用抗生素期間攝取較多甜食，可能會導致腸道菌失衡，但目前仍未知在其他人身上是否同樣會發生。

抗生素一般用於治療細菌感染，但亦會影響腸道內的益生菌，造成腹瀉或其他腸胃不適。而一份今年9月刊登在《Nature》期刊的研究發現，使用抗生素期間的飲食，可能進一步影響腸道菌叢。

食抗生素時應維持均衡飲食

研究追蹤173名接受異體造血幹細胞移植的住院患者。這些患者因血液癌症接受密集治療，住院期間均曾使用抗生素，其中約八成接受廣效型抗生素治療。研究團隊詳細記錄患者吃下的9419餐、超過4萬項食物，並分析158名患者的逾1000份糞便檢體，觀察飲食與腸道菌叢的變化。

結果發現，使用抗生素期間攝取較多甜食的患者，腸道細菌多樣性下降更明顯，某些可能造成感染的細菌也更容易大量增生。另外要注意本身就存在於腸球菌，當其他細菌因抗生素大量減少時，腸球菌可能趁機過度增生，免疫力較弱的移植患者而言要特別注意。