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健康
出版：2026-Oct-03 13:30
更新：2026-Oct-03 13:30

糖尿病前期｜腰圍變粗、有脂肪肝？營養師揭胰島素阻抗6大症狀 及早察覺免惡化為糖尿病

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糖尿病前期｜腰圍變粗、有脂肪肝？營養師揭胰島素阻抗6大症狀 及早察覺免惡化為糖尿病

糖尿病前期｜腰圍變粗、有脂肪肝？營養師揭胰島素阻抗6大症狀 及早察覺免惡化為糖尿病

胰島素阻抗是指細胞對胰島素反應下降、導致血糖難以進入細胞，如胰島素長期過高或胰臟β細胞功能衰退，就可以演變至糖尿病前期，台灣營養師杯蓋Facebook提醒，在出現以下症狀時，應及早注意，改善飲食及生活習慣，以免患上糖尿病。

小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖）

胰島素阻抗早期訊號｜腰圍莫名變粗

腰圍的標準約為男性90厘米、女性80厘米。但如體重沒變但褲頭變緊，通常是脂肪往腹腔移動，要特別注意。

胰島素阻抗早期訊號｜三酸甘油脂上升、好膽固醇下降

2021年一項研究發現，在非肥胖的中老年族群中，三酸甘油脂除以高密度脂蛋白(TG/HDL)是預測胰島素阻抗最好的替代指標，最佳切點約1.5。

胰島素阻抗早期訊號｜空腹血糖正常但餐後不妥

2024年國際糖尿病聯盟的立場聲明把「口服葡萄糖耐量試驗1小時血糖 ≥155 mg/dL」列為中間型高血糖，因此就算空腹數字漂亮時，也不代表沒有問題。

胰島素阻抗早期訊號｜脂肪肝

肝臟是最早被影響的器官之一，超聲波常常比血糖報告更早發現。因此當出現脂肪肝時，或代表胰島素出現問題。

胰島素阻抗早期訊號｜飯後想睡、下午嗜甜

這是血糖大起大落的其中一個症狀，並非診斷依據，但可多加留意。

胰島素阻抗早期訊號｜頸後方或腋下皮膚變黑變厚

這是黑色棘皮症，是臨床上典型的胰島素阻抗徵象之一。

 

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