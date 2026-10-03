糖尿病前期｜腰圍變粗、有脂肪肝？營養師揭胰島素阻抗6大症狀 及早察覺免惡化為糖尿病

胰島素阻抗早期訊號｜腰圍莫名變粗

腰圍的標準約為男性90厘米、女性80厘米。但如體重沒變但褲頭變緊，通常是脂肪往腹腔移動，要特別注意。

胰島素阻抗早期訊號｜三酸甘油脂上升、好膽固醇下降

2021年一項研究發現，在非肥胖的中老年族群中，三酸甘油脂除以高密度脂蛋白(TG/HDL)是預測胰島素阻抗最好的替代指標，最佳切點約1.5。

胰島素阻抗早期訊號｜空腹血糖正常但餐後不妥

2024年國際糖尿病聯盟的立場聲明把「口服葡萄糖耐量試驗1小時血糖 ≥155 mg/dL」列為中間型高血糖，因此就算空腹數字漂亮時，也不代表沒有問題。