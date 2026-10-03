糖尿病前期｜腰圍變粗、有脂肪肝？營養師揭胰島素阻抗6大症狀 及早察覺免惡化為糖尿病

胰島素阻抗是指細胞對胰島素反應下降、導致血糖難以進入細胞，如胰島素長期過高或胰臟β細胞功能衰退，就可以演變至糖尿病前期，台灣營養師杯蓋在Facebook提醒，在出現以下症狀時，應及早注意，改善飲食及生活習慣，以免患上糖尿病。
胰島素阻抗早期訊號｜腰圍莫名變粗
腰圍的標準約為男性90厘米、女性80厘米。但如體重沒變但褲頭變緊，通常是脂肪往腹腔移動，要特別注意。
胰島素阻抗早期訊號｜三酸甘油脂上升、好膽固醇下降
2021年一項研究發現，在非肥胖的中老年族群中，三酸甘油脂除以高密度脂蛋白(TG/HDL)是預測胰島素阻抗最好的替代指標，最佳切點約1.5。
胰島素阻抗早期訊號｜空腹血糖正常但餐後不妥
2024年國際糖尿病聯盟的立場聲明把「口服葡萄糖耐量試驗1小時血糖 ≥155 mg/dL」列為中間型高血糖，因此就算空腹數字漂亮時，也不代表沒有問題。
胰島素阻抗早期訊號｜脂肪肝
肝臟是最早被影響的器官之一，超聲波常常比血糖報告更早發現。因此當出現脂肪肝時，或代表胰島素出現問題。
胰島素阻抗早期訊號｜飯後想睡、下午嗜甜
這是血糖大起大落的其中一個症狀，並非診斷依據，但可多加留意。
胰島素阻抗早期訊號｜頸後方或腋下皮膚變黑變厚
這是黑色棘皮症，是臨床上典型的胰島素阻抗徵象之一。
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