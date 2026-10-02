減到磅但效果不一樣 美研究指生酮飲食最能改善脂肪肝

減肥方式林林總總，有些似乎很有效果，有些則成效未太明顯。有研究比較不同的減重方式，發現即使能夠減走同樣的體重，也不一定會帶來同樣的健康益處，例如生酮飲食改善脂肪肝的效果最明顯。
比較3種飲食法
一項發表在《細胞代謝》的研究，比較3種飲食方式對人的影響，包括低碳水化合物和高脂肪的生酮飲食、地中海飲食，以及高碳水化合物和低脂肪的飲食模式。測試共有55名肥胖成人參與，他們均患有糖尿病前期及脂肪肝等問題。
研究人員安排參加者進行不同的飲食模式，持續約5個月，所有食物由研究團隊提供，參加者每星期會與研究營養師的會面，以協助他們嚴格遵循飲食計劃。結果顯示，3種飲食中的碳水化合物、脂肪及蛋白質比例不相同，但3組參加者減輕的體重大致相同。
生酮飲食成效理想
分析發現，3組參加者的肌肉胰島素敏感性都比研究開始時提高約50%，反映身體調節血糖的能力提升，而由於3組改善幅度相近，故推測改善肌肉胰島素抗阻的關鍵可能是減重本身，而不是碳水化合物和脂肪之間的特定比例。不過，生酮飲食組的肝臟脂肪下降幅度則最大達67%，另外兩組各下降45%，對血糖控制的表現也較佳。
研究人員表示，脂肪肝影響很多肥胖人士，且已成為慢性肝病及肝硬化的主因之一，而今次結果就顯示，對於肥胖及脂肪肝患者而言，生酮飲食可能有助降低脂肪肝。但他們強調，其他飲食方法也有一定效果，而無論用哪一種方法，減重後都有助改善代謝健康。
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