減到磅但效果不一樣 美研究指生酮飲食最能改善脂肪肝

減肥方式林林總總，有些似乎很有效果，有些則成效未太明顯。有研究比較不同的減重方式，發現即使能夠減走同樣的體重，也不一定會帶來同樣的健康益處，例如生酮飲食改善脂肪肝的效果最明顯。

比較3種飲食法

一項發表在《細胞代謝》的研究，比較3種飲食方式對人的影響，包括低碳水化合物和高脂肪的生酮飲食、地中海飲食，以及高碳水化合物和低脂肪的飲食模式。測試共有55名肥胖成人參與，他們均患有糖尿病前期及脂肪肝等問題。

研究人員安排參加者進行不同的飲食模式，持續約5個月，所有食物由研究團隊提供，參加者每星期會與研究營養師的會面，以協助他們嚴格遵循飲食計劃。結果顯示，3種飲食中的碳水化合物、脂肪及蛋白質比例不相同，但3組參加者減輕的體重大致相同。