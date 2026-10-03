坐骨神經痛由臀部痛到落腳？4個小運動 緩解後仰舒服型腰腳不適

坐骨神經痛是都市人常見問題，會出現腰痛、屁股麻痺、腿麻痺等徵狀。究其原因，多為椎間盤突出、脊椎退化或腰椎滑脫造成。現針對最常見的椎間盤突出，提供4個小運動，幫助緩解徵狀，當然，情況嚴重者，又或運動後有感痛楚蔓延及不適，還應諮詢註冊物理治療師。

坐骨神經痛兩大類

坐骨神經是從腰椎第4節至薦椎第3節伸出，沿著屁股、大腿後側延伸至腳板底。腰痛腳麻主要可分為兩種：

後仰舒服型：多因長時間彎腰導致椎間盤突出壓迫神經。做前彎或久坐時症狀加重，後仰則較舒服。 前彎舒服型：多因脊椎退化或滑脫導致神經孔狹窄。做後仰動作時症狀會加重。

要確定自己屬哪一類型，可做俯臥伸展測試。先趴在地上，手掌置於肩膀兩側，將上半身稍微撐起，使腰椎微微後仰，反覆做10次。如果腳的麻痺感往上退回至屁股或腰部，代表神經壓迫減少，適合進行後仰型運動；但若麻痛感從屁股一路擴散延伸到腳底，代表神經壓迫增加，應立即停止此方向的動作。以下4個運動有助紓緩後仰舒服型的不適。