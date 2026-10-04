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健康
出版：2026-Oct-04 13:30
更新：2026-Oct-04 13:30

壓力肥胖｜大壓力原來都會肥 一文睇清原因、症狀及建議飲食

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壓力肥胖｜大壓力原來都會肥 一文睇清原因、症狀及建議飲食

壓力肥胖｜大壓力原來都會肥 一文睇清原因、症狀及建議飲食

你有沒有想過，原來大壓力也會導致肥胖！這是由於壓力會影響自律神經及內分泌等，留意以下壓力肥胖特徵，改變飲食習慣，擊退壓力肥胖。

壓力肥胖6大特徵

台灣營養師程涵宇在Facebook上分享，指壓力肥胖有以下6大特徵：

  • 壓力大時食慾更大

  • 食高油高糖高熱量食物可幫助紓壓

  • 脂肪特別易囤積在腹部臀部

  • 心情抑鬱低落煩燥

  • 遭遇壓力後體重快速增加

  • 長期壓力，體脂一直居高不下

程涵宇解釋，由於壓力會影響自律神經，當交感神經興奮，副交感神經被抑制，造成腸胃道蠕動變差消化變慢、脂肪代謝慢並且囤積；加上壓力會影響內分泌，令腎上腺皮質醇Cortisol分泌刺激食慾，脂肪在腹部與臀部囤積。另外壓力也會增加神經胜肽Y及瘦素抗性，都會導致肥胖。

壓力係自然同常見，重點唔係要冇壓力，而係點樣管理（衛生署） 壓力唔一定係壞事（衛生署） 長期受壓，身體可能會話你知（衛生署） 管理壓力小技巧（衛生署） 適量壓力，可以推你向前（衛生署）

改善壓力肥

要減少壓力影響體重，可由飲食中著手，多食以下食物：

  1. 維他命Ｂ群：雞蛋、糙米、豆類
    有助血清素合成，促進快樂荷爾蒙。

  2. 維他命Ｃ：奇異果、士多啤梨、番石榴、木瓜
    維他命C又稱抗壓維他命，當身體壓力大的時候也會消耗得多，這時候記得多攝取維他命食物。

  3. 低GI穀物類：燕麥、糙米
    碳水化合物幫助色胺酸到達大腦緩解焦慮減輕壓力。

  4. 鈣：牛奶、黑芝麻
    強化神經系統的傳導感應穩定神經

  5. 鎂：堅果、香蕉
    調節神經細胞與肌肉收縮、穩定情緒消除疲勞

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