壓力肥胖｜大壓力原來都會肥 一文睇清原因、症狀及建議飲食

你有沒有想過，原來大壓力也會導致肥胖！這是由於壓力會影響自律神經及內分泌等，留意以下壓力肥胖特徵，改變飲食習慣，擊退壓力肥胖。

壓力肥胖 6 大特徵

台灣營養師程涵宇在Facebook上分享，指壓力肥胖有以下6大特徵：

壓力大時食慾更大

食高油高糖高熱量食物可幫助紓壓

脂肪特別易囤積在腹部臀部

心情抑鬱低落煩燥

遭遇壓力後體重快速增加

長期壓力，體脂一直居高不下

程涵宇解釋，由於壓力會影響自律神經，當交感神經興奮，副交感神經被抑制，造成腸胃道蠕動變差消化變慢、脂肪代謝慢並且囤積；加上壓力會影響內分泌，令腎上腺皮質醇Cortisol分泌刺激食慾，脂肪在腹部與臀部囤積。另外壓力也會增加神經胜肽Y及瘦素抗性，都會導致肥胖。