壓力不能睇小 研究：皮質醇可改變大腦活動 令不快經歷更難忘

面對逆境及困難時時，身體會釋放壓力荷爾蒙皮質醇應對。最新研究發現，皮質醇可能會改變大腦活動，令我們對那些自身認為具有強烈情緒性的經歷形成更牢固的記憶，使人久久不能忘懷。
測試情緒及記憶關係
過去研究已表明，壓力和皮質醇可以強化人類和囓齒類動物的情緒記憶，而為釐清皮質醇如何影響感受一段經歷所具有的情緒強度，以及將某段經歷儲存為長期記憶，美國耶魯大學的研究團隊於是展開實驗。
研究團隊讓參加者進行兩次實驗，分別在接受功能性磁力共振掃描前，服用可模擬皮質醇作用的藥物或安慰劑。然後，參加者被安排看圖片並講述對每張圖片的感受，隔天再測試他們對這些圖片的記憶，希望能從中了解大腦不同區域之間的活動連結與情緒及記憶的關係。
加強協調
結果顯示，大腦活動連結能夠預測情緒及記憶結果，並發現皮質醇能使情緒網路更加穩定和活躍，對記憶網絡的影響則有所不同，後者會變得更加「專門化」，特別是處理情緒性內容。而且皮質醇更會增加情緒網路和記憶網路之間的協調程度。有關研究已刊載於《Science Advances》。
研究人員認為，這些變化有助解釋皮質醇如何增強人們對具有強烈情緒性經歷的記憶，因為結果反映皮質醇不是單純提高某一個特定大腦區域的活動，而是改變多個參與情緒和記憶的大腦網路運作及彼此互動的方式，亦解釋了為何壓有時能強化記憶。
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