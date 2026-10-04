壓力不能睇小 研究：皮質醇可改變大腦活動 令不快經歷更難忘

面對逆境及困難時時，身體會釋放壓力荷爾蒙皮質醇應對。最新研究發現，皮質醇可能會改變大腦活動，令我們對那些自身認為具有強烈情緒性的經歷形成更牢固的記憶，使人久久不能忘懷。

測試情緒及記憶關係

過去研究已表明，壓力和皮質醇可以強化人類和囓齒類動物的情緒記憶，而為釐清皮質醇如何影響感受一段經歷所具有的情緒強度，以及將某段經歷儲存為長期記憶，美國耶魯大學的研究團隊於是展開實驗。

研究團隊讓參加者進行兩次實驗，分別在接受功能性磁力共振掃描前，服用可模擬皮質醇作用的藥物或安慰劑。然後，參加者被安排看圖片並講述對每張圖片的感受，隔天再測試他們對這些圖片的記憶，希望能從中了解大腦不同區域之間的活動連結與情緒及記憶的關係。