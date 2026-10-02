完成手術或受傷後要休息還是多郁動？醫談「不動」可能影響復原 如何取得平衡？

經歷受傷或完成手術後，究竟是要休息，還是要適當地動一動？外媒《Parade》雜誌報道，醫生解析，長時間臥床或活動量不足，與肌肉流失、關節僵硬等問題有關，且可能影響後續恢復。身體復原期間別太久不動，適當休息後應依傷勢與身體狀況，在醫療團隊的評估下逐步恢復活動，並且找到休息與運動之間的平衡。

長時間臥床休息 肌力流失、關節僵硬恐拖慢身體復原 美國洛杉磯西達賽奈骨科和運動醫學中心Clarinda Hougen醫生提醒，研究顯示，長期臥床不動數天後，即使是年輕、健康的成年人，也可能會觀察到肌肉量與肌力的下降，且年紀愈大，流失的肌力也可能較難重新恢復。 此外，長時間不活動還可能增加血栓、壓力性損傷及關節僵硬等問題，進而影響身體修復。Hougen醫生表示，輕度的身體運動可刺激肌肉組織，可能有助於肌肉的生長與修復。美國加州霍格醫院骨科運動醫學外科David Gazzaniga醫生亦指出，過去有多項研究顯示，與完全不動相比，適度活動相對有助於軟組織的癒合。

休息與運動之間的平衡如何抓？依傷勢循序漸進增加活動量 那麼，休息和運動之間的平衡點在哪裡？Hougen醫生指出，開始運動的時間和運動強度應考量受傷部位及嚴重程度，一般而言若是輕微的軟組織損傷，可在數天後開始起身活動；若是較嚴重的拉傷或骨折，則可能需要休息1至2周後再開始。 美國MedStar Health復健科Humaira Ashraf醫生則表示，復原期間的運動不需要追求強度，可嘗試進行一些與日常活動相近、身體可以承受的動作，藉此了解自己可耐受的強度，再逐步增加活動量，具體應由醫療人員協助評估。

從輕度活動逐步恢復 這些警號應留意 專家建議，初期可以從緩慢的伸展運動開始，例如靜態的健身動作或瑜伽，再根據關節的穩定性，逐步進展到需要自主出力、控制肢體完成的「主動運動」，且應在物理治療師的協助下進行訓練。過程中出現輕微疼痛屬合理範圍，但疼痛程度不應超過疼痛等級中的1至2分，且持續時間不應超過1小時。Ashraf醫生提醒，若休息後重新恢復日常活動，卻發現身體狀況變得更差，應立即諮詢專業醫療人員。此外，除了適度活動，營養與睡眠也有助於身體修復，三者皆應兼顧。