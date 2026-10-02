眼壓正常唔等於冇事！38歲男重度青光眼 醫生：有鼻鼾、深近視者要小心

眼壓測量正常，不代表視神經沒事！一名38歲陳先生，過去被診斷過罹患常壓型青光眼，但因長期沒有明顯不適，誤以為眼壓正常，就代表病情穩定，未規律治療與追蹤。結果近期回診檢查發現，雙眼眼壓僅13毫米汞柱，視野卻已嚴重缺損，雙眼皆進展至重度青光眼。新竹臺大分院眼科部柯廷潔醫生提醒，青光眼早期往往沒有明顯症狀，即使視力良好或眼壓正常，也可能持續傷害視神經，且患者已有年輕化趨勢，需特別注意。
常壓型青光眼也可能傷視神經
柯廷潔醫生指出，青光眼的發生主要與眼壓過高壓迫視神經或個體視神經耐受度不足有關，但亞洲族群中，常壓型青光眼比例偏高，無法單靠眼壓量測作為唯一的診斷依據，仍需透過視神經檢查、眼底評估及視野檢查進行綜合判斷。
另一名44歲林先生患有高度近視，近3年健康檢查均被提醒眼壓偏高，約25毫米汞柱，已超過一般正常上限21毫米汞柱，但因視力良好、生活未受影響，未進一步追蹤。近期再次被發現眼壓異常後接受完整檢查，柯廷潔發現其雙眼都有重度視野缺損，確診重度青光眼；進一步評估也發現林先生有夜間鼻鼾及睡眠窒息症問題。
深近視、家族史列高風險 醫籲定期檢查及早控制病程
柯廷潔醫生表示，青光眼是慢性視神經退化疾病，約五至八成患者初期不易察覺，常在健康檢查或因其他眼疾就醫時才發現。疾病發生與眼壓及個人視神經耐受度有關，部分患者即使眼壓維持正常，視神經仍可能持續受損，形成常壓型青光眼，因此不能只看眼壓數字判斷是否罹病。
柯廷潔醫生強調，青光眼所造成的視神經損傷屬於不可逆的傷害，現有治療的目的在於延緩疾病惡化。提醒患有深近視超過600度、有青光眼家族史、睡眠窒息症或長期使用類固醇藥物者皆屬高風險族群，即使眼壓正常或未感不適，也應定期至眼科進行完整檢查，以期早期發現並控制病程。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
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