口服益生菌能到達陰道嗎？研究追蹤18日 逾半女性檢出特定菌株

不少女性曾因私密處搔癢、灼熱、異味或分泌物改變接受治療，症狀改善後卻又反覆發作。林口長庚婦女泌尿科醫生、台灣婦女泌尿醫學會(TUGA)理事林益豪表示，陰道原本就存在多種微生物，健康狀態下通常以乳桿菌為主要菌群，但感染、抗生素使用等因素，都可能擾動原有菌相。若考慮服用益生菌補充品，挑選時不宜只比較菌數多寡，更應確認產品所含菌株種類、是否具有相關人體研究，並了解研究是否曾評估菌株耐受消化道環境及在目標部位被檢出的情形。

陰道不是無菌環境 乳桿菌有助維持菌相平衡 健康的陰道微生物相通常以乳桿菌為主，包括捲曲乳桿菌、加氏乳桿菌及詹氏乳桿菌等。林益豪醫生表示，這些菌種可透過產生乳酸及其他抗微生物物質，協助維持陰道偏酸性的環境，也會與病原菌競爭生存空間，並調節局部免疫反應，協助維持陰道菌相平衡。當陰道菌相受到擾動時，乳桿菌比例可能下降，其他微生物的多樣性則增加。相關研究指出，陰道菌相失衡與陰道炎及泌尿道感染等問題有關，部分感染症也易反覆發生。

對此，林益豪醫生提醒，抗生素及部分抗黴菌藥物仍是治療陰道感染的重要工具，患者不應自行停藥或縮短療程，不過長期或反覆使用抗生素時，除了抑制致病菌，也可能影響陰道原有菌相，因此完成治療後，可依個人狀況與醫生討論是否需進一步調整生活習慣，或將益生菌補充品作為菌相管理的輔助選項。 益生菌並非吃得愈多愈好 挑選應看菌株與人體研究 林益豪醫生表示，口服女性益生菌須先通過胃部酸性環境，再承受小腸內膽鹽等壓力，經過消化道後才有機會抵達目標部位，但市售益生菌產品種類眾多，常以億活菌或多菌株配方作為訴求，然而原始菌數只是參考條件之一，不同菌株之間的特性及表現可能存在差異。即使同屬加氏乳桿菌，不同菌株在耐酸鹼、黏附能力、乳酸生成及抑制病原菌等方面，也可能有不同表現，不能只看到相同菌種名稱，便推論不同菌株具有相同特性或研究結果。

林益豪醫生建議，選購女性益生菌時，可先確認產品是否完整標示菌種及菌株編號，而不是只有「乳酸菌」或「女性專用菌」等籠統名稱，也應查看是否具有相同菌株的人體臨床研究，並留意研究對象、使用方式及評估指標是否符合自身需求。此外，產品保存條件、有效期限及標示的活菌數究竟是製造時添加量，還是有效期限內可維持的數量，也都是挑選時可一併留意的資訊。

人體試驗追蹤 18 日 逾半受試者陰道檢體檢出特定菌株 2024年一項研究公布捲曲乳桿菌CECT30647及加氏乳桿菌CECT30648的全基因組序列，兩株菌皆取自健康停經前女性陰道，研究人員完成菌株鑑定、抗生素感受性及抗藥性基因分析，建立後續研究基礎。2025年，一項刊登於《Microbiology Spectrum》的雙盲、隨機、安慰劑對照研究，則先從45株健康女性陰道來源的乳桿菌中進行篩選，依生長能力、耐胃酸與膽鹽能力、對病原菌的拮抗作用及對陰道上皮細胞的黏附能力等條件，最後選出特定加氏乳桿菌及捲曲乳桿菌菌株進入人體試驗。

該研究共納入48名18至45歲健康女性，隨機分為加氏乳桿菌單方組、加氏乳桿菌與捲曲乳桿菌複方組及安慰劑組，每日口服膠囊最長18天，並每3天採集陰道檢體，再以菌株特異性定量PCR追蹤研究菌株。結果顯示，合併兩個益生菌組分析後，有55.9%的受試者在研究期間於陰道檢體中檢出特定加氏乳桿菌菌株(CECT30648)，最快於口服後第3天即有部分受試者被檢出；另一株捲曲乳桿菌則未被檢出。 研究團隊另進行體外試驗，結果顯示，CECT30648在陰道上皮細胞黏附試驗中的黏附率為74.7%；研究也觀察到該菌株可產生乳酸及抗菌相關物質，並在體外試驗中對多種陰道與泌尿生殖道相關病原體呈現生長抑制作用，不過相關結果來自體外實驗，仍不能直接等同於人體實際的感染預防或治療效果。

研究發現口服特定菌株可於陰道被檢出 仍不能取代治療 林益豪醫生指出，這項研究利用菌株特異性檢測，在部分健康女性的陰道檢體中檢出特定口服菌株，提供相關研究證據，也支持進一步探討其定殖能力。不過，研究僅納入48名健康女性，觀察時間最長18天，也未以陰道感染患者的治療成效或復發率作為主要指標，因此不能直接解讀為相關菌株能治療陰道炎、取代藥物或預防所有感染。 林益豪醫生也提醒，若女性發現陰道已出現明顯異味、搔癢、灼熱、疼痛，或分泌物顏色、性狀改變等情形，仍應先接受婦產科檢查，確認是否為陰道炎、性傳染病或其他原因所致，再依診斷接受相應療程，不宜自行購買益生菌取代治療，以免延誤診斷及後續治療。