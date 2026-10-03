單側耳鳴勿只當疲勞！40歲女性聽力突然下降 竟是「耳中風」

不少人曾有耳鳴經驗，一開始大家常都以為，自己只是疲勞或睡眠不足，但若突然出現耳鳴，且僅限「單側」，需提高警覺。新竹臺大分院神經部邱奕賓醫生指出，一名40歲上班族廖小姐，某天右耳突然出現持續性高頻耳鳴，起初以為是工作壓力大，數日後接電話時，發現自己右耳聲音變得遙遠模糊，並伴隨輕微頭暈及耳朵悶塞感。經詳細檢查後，發現右耳出現明顯感覺神經性聽力缺損，確診為「突發性感覺神經性聽力喪失」(俗稱耳中風)。
單側突發耳鳴 恐與聽神經血管病變相關
邱奕賓醫生解釋，耳鳴成因多元，包含情緒壓力、噪音暴露與老化等，多數雖不危及健康，但突發性且單側持續的耳鳴，常與聽神經或內耳血管的急性病變有關。突發性感覺神經性聽力喪失的患者，初期有時只有耳鳴，常容易誤以為休息後就會改善，等到發現聽力下降時，可能已經過了數日。
以廖小姐為例，她在接受檢查確診後，馬上接受高劑量口服類固醇治療，抑制可能的聽神經發炎反應及組織水腫，經2至3周完整療程及後續追蹤，聽力才恢復到正常水準，耳鳴症狀也逐漸消失。
把握黃金72小時 突發性聽力損失應盡快評估接受治療
邱奕賓醫生表示，突發性感覺神經性聽力喪失的治療與就醫時間密切相關，臨床治療以類固醇藥物為主，一般建議發病後72小時至1周內盡快接受評估與治療，以把握可能的恢復機會。
出現聽力下降與頭暈 應積極就醫檢查
由於不少患者初期僅感覺耳鳴、耳塞，甚至只是覺得一邊耳朵「聽起來怪怪的」，很容易忽略。因此，邱奕賓醫生提醒，若發現單側耳朵突然出現持續耳鳴，或同時出現聽力突然下降、耳悶塞感、頭暈等變化，都應提高警覺，積極透過聽力及相關檢查釐清原因，以免錯過突發性聽力損失的早期評估與治療時機。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
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