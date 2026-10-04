手指僵硬4度手術仍難煮飯、扭毛巾 醫生籲關節重建+復康同樣重要

日常生活中若因外傷、退化性關節炎或類風濕性關節炎，導致手指關節疼痛、攣縮與變形，嚴重者會影響扭毛巾、煮飯或拿取物品等日常動作。斗六慈濟醫院院長、骨科醫生簡瑞騰指出，當手指軟骨因長期發炎或受傷遭到破壞時，除了傳統將關節固定以止痛的關節融合術外，指間人工關節置換，也是另一項可考慮的重建選擇，能在改善疼痛的同時，盡可能保留手指的活動功能。
指傷4次手術仍僵硬 分段治療後再換人工關節
一名詹姓女子於2021年，因手指受傷在美國接受治療，返台後又陸續接受4次手術，但左手中指仍無法正常彎曲、伸直，導致包括做菜、扭毛巾及拿取物品都受到影響。
簡瑞騰醫生指出，患者經評估後，採分階段處理，第一階段先針對長期攣縮的軟組織及韌帶進行放鬆，並配合復康治療；由於軟骨已因受傷與多次手術受到破壞，並造成關節變形，是等到治療的第二階段，才進行矽膠材質的指間人工關節置換手術。
人工關節是否適用 仍須依關節受損程度評估
簡瑞騰醫生表示，指間人工關節可用於創傷性、退化性及類風濕性關節炎等造成的手指關節疼痛、變形與活動受限。相較於將關節固定的融合術，人工關節置換的治療目標之一，是在適當病況下，保留部分關節活動度，但人工關節是否適合每個患者，仍須依個別病況判斷。
此次手術由簡瑞騰醫生與大林慈濟醫院骨科部手外科陳妍君醫生共同執行。術後不到一周，詹女原本受限的手指已開始恢復彎曲能力，但後續仍須接受物理及職業治療，透過輔具與循序漸進的活動訓練，維持關節活動度並逐步恢復手部力量與生活功能。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。