手指僵硬4度手術仍難煮飯、扭毛巾 醫生籲關節重建+復康同樣重要

日常生活中若因外傷、退化性關節炎或類風濕性關節炎，導致手指關節疼痛、攣縮與變形，嚴重者會影響扭毛巾、煮飯或拿取物品等日常動作。斗六慈濟醫院院長、骨科醫生簡瑞騰指出，當手指軟骨因長期發炎或受傷遭到破壞時，除了傳統將關節固定以止痛的關節融合術外，指間人工關節置換，也是另一項可考慮的重建選擇，能在改善疼痛的同時，盡可能保留手指的活動功能。

指傷 4 次手術仍僵硬 分段治療後再換人工關節

一名詹姓女子於2021年，因手指受傷在美國接受治療，返台後又陸續接受4次手術，但左手中指仍無法正常彎曲、伸直，導致包括做菜、扭毛巾及拿取物品都受到影響。

簡瑞騰醫生指出，患者經評估後，採分階段處理，第一階段先針對長期攣縮的軟組織及韌帶進行放鬆，並配合復康治療；由於軟骨已因受傷與多次手術受到破壞，並造成關節變形，是等到治療的第二階段，才進行矽膠材質的指間人工關節置換手術。