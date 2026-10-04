突頭痛竟是「腦動脈瘤」破裂！每100人中3人有 醫生列出10大高風險群組

現年49歲的史女士，2年前到台探親，前往九份老街觀光時突然頸部劇痛、頭痛欲裂，還不斷冒冷汗，原本以為只是中暑，結果短時間內全身癱軟至接近昏厥。史女士後來被緊急送往基隆長庚紀念醫院救治，到院時明顯出現意識障礙，昏迷指數達8分，確診為腦動脈瘤破裂、合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血。 基隆長庚醫院神經外科顏君霖主任和醫療團隊評估後，隨即為其進行微創夾閉手術處理破裂的動脈瘤。史女士術後住院21天，回港後持續覆診監察，近日與家屬專程到台感謝長庚醫療團隊當年提供的照護。

腦動脈瘤盛行率約 3% 哪些動脈瘤有破裂風險？醫解答 顏君霖主任指出，「腦動脈瘤」盛行率約3%，換言之每100人就有3人有腦動脈瘤，破裂風險則不算太高，約0.2%至1.5%。動脈瘤依大小、形狀及位置不同，破裂風險也有差異。若動脈瘤超過0.4公分、位置接近前大腦交通動脈或後循環部位、形狀呈不規則的泡泡狀等，屬於較易破裂的動脈瘤類型，皆應提高警惕；其餘經評估破裂風險較低的動脈瘤，亦需定期追蹤有無異常變化。 多數動脈瘤破裂前沒有症狀，發生破裂後的典型症狀為突發、前所未有的劇烈頭痛，常被形容為「一生中最痛的頭痛」，可能同時伴隨噁心嘔吐、頸部僵硬或意識改變，應立即撥打999前往急症室就醫。腦動脈瘤的形成和破裂風險與先天和後天因素都可能有關，先天因素包括個人體質、基因、組織結構特性等，後天因素則多是不良生活習慣，例如作息不規律、長期吸煙飲酒等，可能導致血管內皮組織受損、引發血管病變，顏君霖主任也列出動脈瘤10大高風險族群：

先天血管結構異常：例如部分患者為先天血管壁肌肉層薄弱。 有動脈血管瘤家族病史：若有兩位以上一等親罹患腦動脈瘤，可諮詢神經外科評估腦血管影像檢查。 50至65歲的女性。 長期吸煙。 血壓、血糖、血脂控制不良。 長期飲酒習慣。 作息不正常。 壓力過大。 住在高緯度地區的人。 多囊性腎病：與腦動脈瘤有關。

腦動脈瘤破裂應把握治療時機 醫說明常見治療策略 顏君霖主任提醒，雖然腦動脈瘤破裂風險不高，但統計顯示，一旦破裂發生，患者死亡率高達15%至20%，30天死亡率則為13.4%至16.0%，遠高於未破裂的1.6%至5.5%。破裂後還可能出現再出血、腦血管痙攣、腦水腫等併發症，經救治後存活的患者中僅有1/3可獨立生活，因此把握治療時間、盡可能維持腦功能是治療的關鍵。 針對破裂的腦動脈瘤，治療方式主要有以下2類： 顯微夾閉手術：手術過程需開顱，在顱內以金屬夾夾住動脈瘤，目的為阻斷血流、避免再次破裂，多見於大型或寬頸動脈瘤的治療，考量其閉塞效果和復發情形，亦常用於年輕患者的治療，有傳統手術和微創手術可供評估。