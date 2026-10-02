把握阿茲海默症治療時機 延緩退化

阿茲海默症是認知障礙症的一種，一般在65歲後踏入發病高峰期。腦神經科專科醫生李志仁提醒，這病在五十多歲開始出現早期症狀並不罕見，而且及早發現、及早求診尤為關鍵，若能在早期確診並開始使用適合的藥物，對把握治療時機、延緩惡化十分重要。 一名逾50歲女性，在公司擔任中高管理層，日常要應付很多文書工作及人事問題。大約兩年前，她有一段時間工作壓力大，發覺情緒開始緊張和鬱結，另一方面也發現文書處理能力下降，一些較長篇幅的文書看過後像發夢一樣，完全沒有吸收或消化當中內容；將工作交給同事也轉眼就忘記。她先諮詢精神科醫生，並服了一段時間抗抑鬱藥，情緒穩定下來，但工作能力沒有改善。她決定再主動看腦神經科醫生，最終確診阿茲海默症。幸好現時有較新型藥物，她用藥後情況穩定，可如常社交，甚至去旅行。

不一定由失憶開始 「這個案有兩點重要的啟示，首先是不一定60歲後才有阿茲海默症，不少個案的早期症狀在五十多歲或更早已開始出現。另外，最早期的症狀不一定是影響記憶力，也可能像上述個案般影響工作能力。而情緒問題可以是阿茲海默症的症狀，與認知問題並存，有時更會掩蓋了認知上的徵狀。」李志仁表示。 所以，當懷疑病人患上阿茲海默症，首先要詳細查問病歷，了解最先出現的症狀及功能上的影響，亦可為病人深入評估認知能力。「其他診斷方法，包括血液測試看看血液內的『Tau蛋白』有否不正常上升，還有結構上的影像檢查包括磁力共振等，而最後確認是否阿茲海默症一般都以正電子掃描或腰椎穿刺檢查為準，準確度一般可達九成以上。」

新藥減慢腦退化 近年有新型藥物可治療阿茲海默症，李志仁解釋，傳統藥物主要作用是調節腦神經傳遞物質，從而改善症狀；而新型藥物則針對病理，幫助清除腦內的類澱粉蛋白，可實際減慢病程進展，延緩腦退化。而新型藥和傳統藥基本上沒有相沖，適合的病人可以同時使用。 現時本港註冊了兩種治療阿茲海默症的新型藥物，一般以18個月為一個療程，「兩種的藥理有少許分別，其中一種的註冊用法容許在18個月療程完結後，繼續用作維持治療，另一種則沒有這種特性。兩種藥針對的蛋白形態略有不同：一種主要清除斑塊，另一種除斑塊外亦會結合仍可溶、尚未沉積的蛋白，這是後者能用以持續療程的原因之一。這只是藥理機制上的分別，目前並無直接對比研究證明何者臨床上較優勝，不應理解為療效上的高下。」

新藥為病人爭取時間 至於新型藥物的實際效用，李志仁形容，「一般來說，新型藥物可將認知退化的速度，較不用藥時減慢大約兩至三成。另外，約有七成以上病人在完成療程後，正電子掃描已見不到腦內的類澱粉蛋白斑塊。亦有分析估計，經過18個月治療，病人到達同一退化程度或功能障礙的時間，大約可以推遲5至7個月。」 至於新型藥物的副作用，包括有可能出現腦水腫或腦內輕微出血。這些情況大部分沒有症狀，只在磁力共振檢查中發現，但少數可以較嚴重。正因如此，用藥期間必須定期接受磁力共振監測。