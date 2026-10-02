醫sick醫識｜經痛非小事 恐埋下不孕風險

不少女士每月受經痛困擾，但卻視為正常生理現象，僅靠喝杯黑糖水或服止痛藥緩解了事。生殖醫學科專科醫生麥思敏指出，「這種做法雖能短暫紓緩痛楚，卻可能治標不治本，掩蓋背後更嚴重的婦科問題。持續經痛可能與子宮內膜異位症、卵巢囊腫(俗稱「朱古力瘤」)或子宮腺肌症的警號，若不處理可影響生育能力。」 持續經痛須求醫 麥思敏解釋，經痛分為兩大類。原發性經痛沒有特定病因，通常在初潮時已出現，純粹受荷爾蒙影響；繼發性經痛則有明確原因，例如子宮內膜異位症、卵巢囊腫或子宮腺肌症。「女士習慣自行服藥止痛，卻未有查明背後原因，若經痛持續出現，建議盡快找婦科醫生檢查。」

朱古力瘤具殺傷力 子宮內膜異位症是指子宮內膜組織生長在子宮以外的位置，若生長在卵巢便形成囊腫，俗稱「朱古力瘤」。麥思敏強調，「朱古力瘤的大小與其殺傷力並不一定成正比。」即使體積細小，囊腫仍會引發慢性發炎，影響卵巢儲備功能，並可能導致盆腔組織黏連，令輸卵管不通暢，繼而影響受孕能力。她補充，醫學界至今未能確定子宮內膜異位症的確實成因，但已知此病由女性荷爾蒙誘發，只要體內仍有女性荷爾蒙，問題便會持續影響患者。

卵巢早衰原因 經痛被稱為隱形債，是因為患者常忽視其背後的病理改變，延誤就醫導致卵巢功能提早衰退(如30歲呈現40歲的狀態)。部分年輕女性卵巢功能提早衰退，麥思敏指出，「子宮內膜異位症或卵巢囊腫是常見原因之一。此外，若曾因囊腫接受手術，過程中可能切除部分正常卵巢組織，進一步影響卵巢儲備。她建議有生育計劃的女士應及早關注自身婦科健康。」 囊腫大於5厘米須處理 治療方面，麥思敏表示，若囊腫小於4至5厘米且患者沒有明顯疼痛，通常不會建議手術切除，因為手術可能損傷正常卵巢組織，降低卵巢儲備。她建議患者先完成生育計劃，期間持續監測。但若囊腫達5厘米或以上，則存在破裂、發炎或扭轉的風險，若扭轉波及血管可致卵巢壞死，不能置之不理。「若無生育計劃且有症狀，則須由婦科醫生按症狀嚴重程度、生育需求及囊腫大小評估。」

產後經痛未必消失 坊間流傳生育後經痛會消失，麥思敏澄清，懷孕及產後期間荷爾蒙水平受抑制，或可暫時紓緩子宮內膜異位症，但產後經痛復發的情況亦非罕見。「由於此病受女性荷爾蒙刺激，若沒有接受荷爾蒙抑制治療，病情仍有機會復發。」她呼籲，女士正視經痛背後的警號，若持續不適影響生活，應及早求醫，以免延誤治療。