認清健康靠體檢　預防疾病於未然

現時網絡資訊普及，市民大多具備健康意識，平日更關注健康。家庭醫學專科醫生吳偉棠醫生建議大家定期進行身體檢查及諮詢醫生，從而更了解自己的身體和健康，為預防疾病打好基礎。 詳細體檢 查出隱患及早治療 「三高」等常見疾病在發病初期往往沒有明顯症狀，唯有透過定期身體檢查，方能及早察覺和治療，減少併發症的風險¹。部分疾病的症狀看似輕微，容易令人忽略，實則暗藏危機。吳醫生舉例，看似輕微的腹部灼熱亦有機會是由幽門螺旋桿菌感染引起，檢驗確診後必須接受抗生素治療療程²。

此外，醫生會透過詳細問診，了解病人平日生活中的高危因素，包括不良飲食習慣、吸煙和飲酒等³，並了解家族病史。若病人的直系親屬曾患上與基因遺傳相關的疾病（例如乳癌或心臟病），則需要與醫生商討並安排針對性的篩查³,⁴。

吳醫生建議市民慎用 AI 工具分析體檢報告，如有疑問應尋求醫生的專業意見。

醫生跟進 提供個人化診斷 吳醫生提醒，身體檢查報告應由家庭醫生跟進和解釋，切忌自行解讀檢查結果。體檢報告中的異常數值未必代表患病，可能只是受到其他因素影響。例如抽血前進行劇烈運動，可能會導致肌肉酵素（CPK）指數過高⁵；未有按指示進行空腹抽血，則會導致血糖指數過高⁶。因此，醫生會結合病人的整體狀況進行綜合分析，必要時甚至會安排重新檢查。 近年興起 AI 熱潮，但吳醫生建議市民慎用 AI 工具分析體檢報告。因為 AI 工具主要根據網絡數據提供「標準」答案，而醫生會因應每位病人的身體狀況提供個人化的診斷與專業意見。假設一位年輕病人的低密度脂蛋白膽固醇（俗稱「壞」膽固醇）處於正常水平，AI 工具會可能直接斷定該病人沒有高危風險；然而，醫生能從問診中得知病人擁有心臟病家族病史，從而作出更合理且全面的風險評估³。

預防疾病 由健康生活開始 作為家庭醫生，吳醫生特別注重「第一級預防」，即是防患於未然⁷。「預防疾病當然越早越好，不需要等到病發時才治療。」沒有任何症狀的人士，仍需適時進行疾病篩查，最常見的例子就是由 50 歲開始定期進行大腸鏡檢查，及早切除有機會惡化成大腸癌的瘜肉⁸。 保持良好的生活習慣是預防疾病的重要一環。世界衛生組織建議成人每星期進行 150 分鐘的中等強度運動，但並非所有病人的身體狀況都一樣，應視乎個人狀況量力而為，適量運動便已對健康大有裨益⁹。飲食方面，吳醫生推薦多進食蔬果和全穀類食物以攝取更多膳食纖維，同時要應避免攝取過多高脂、高膽固醇、紅肉、煎炸油膩及加工食物³,¹⁰。

藥物配合 雙管齊下防疾病 一般而言，當病人單靠良好生活習慣仍未能有效控制病情時，吳醫生才會考慮處方藥物。例如一位病人通過電腦掃瞄發現有輕微血管閉塞，同時「壞」膽固醇水平過高，吳醫生會建議先嘗試進行三個月的飲食與運動調整；若效果未如理想，配合服用處方降膽固醇藥物，便能大幅降低發生心血管併發症的風險¹⁰。 吳醫生坦言，不少病人只想單靠改善生活習慣來預防疾病，對服藥產生抗拒感的情況十分普遍，原因多為擔心藥物副作用或需要長時間服藥。除了幫助病人克服對藥物的擔憂外，吳醫生亦會向病人耐心講解藥物帶來的好處：「以降膽固醇藥物為例，既能有效控制膽固醇，亦能預防中風和心臟病，對病人而言是雙贏。」

參考資料： 1. St. Paul’s Hospital. What is the "Three Highs"? Definition, Diagnosis & Control Methods. https://www.stpaul.org.hk/en/health-corner/detail/what-is-the-three-highs-definition-diagnosis-control-methods. Accessed on 16 Sep 2026. 2. Mayo Clinic. Helicobacter pylori (H. pylori) infection – Symptoms and causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/h-pylori/symptoms-causes/syc-20356171. Accessed on 16 Sep 2026. 3. Visseren FLJ, et al. Eur Heart J 2021;42:3227-3337. 4. Cancer Expert Working Group on Cancer Prevention and Screening. Hong Kong Med J 2018;24:298–306. 5. Moghadam-Kia S, et al. Cleve Clin J Med 2016;83:37-42. 6. MedlinePlus. Fasting for a Blood Test. https://www.medlineplus.gov/lab-tests/fasting-for-a-blood-test. Accessed on 16 Sep 2026. 7. World Health Organization. Health promotion and disease prevention through population-based interventions, including action to address social determinants and health inequity. https://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/health-promotion-disease-prevention.html. Accessed on 17 Sep 2026. 8. Cancer Expert Working Group on Cancer Prevention and Screening. Hong Kong Med J 2018;24:521–526. 9. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128. Accessed on 5 Aug 2026. 10. Mach F, et al. Eur Heart J 2020;41:111-188. Approval code: HK-DAI-NN-2609035

Approval date: Oct 2026