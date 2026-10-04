遼寧一家三口食炒蛋中毒　涉保存前水洗加速變質

雞蛋買回家到底能不能先洗？遼寧瀋陽日前傳出一家三口食用炒雞蛋後集體出現中毒症狀，調查發現，元凶疑似是已經變質的雞蛋，而雞蛋在保存前曾經過水洗，反而可能加速變質，引發民眾關注。 據《大河報》報道，湖北省農業科學院研究員、國家水禽體系蛋品加工崗位科學家孫靜日前受訪表示，雞蛋蛋殼表面存在許多肉眼看不見的氣孔，母雞產蛋後，蛋殼表面會自然形成一層膠狀保護膜，等同雞蛋天然的「防護服」。 失去天然保護層 這層保護膜除了能阻擋外界細菌、黴菌等微生物進入蛋內，也能減少雞蛋內部水分蒸發，幫助維持新鮮度。但如果直接用水清洗或浸泡雞蛋，保護膜可能遭到破壞，蛋殼氣孔失去屏障，環境中的細菌便可能趁機進入。

專家指出，其中也包括可能引發食物中毒的沙門氏菌。雞蛋一旦失去天然保護層，保存過程中的變質速度可能加快，即使放進冰箱冷藏，也不能完全消除污染及交叉感染風險。

應立即放進冰箱冷藏 如果民眾不小心已經把雞蛋洗過，專家建議不要長時間保存，最好盡快烹調食用；若需要暫時保存，應立即放進冰箱冷藏，並避免長時間放在室溫環境。 至於蛋殼表面如果只有少量灰塵或髒污，則不建議買回家後立即用水沖洗。可以使用乾布或乾紙巾輕輕擦掉表面浮垢。如果蛋殼沾有大量糞便或血漬，則可能代表雞蛋本身新鮮度存在疑慮，購買時應盡量避開。 雞蛋保存4大重點： 勿冰凍：避免蛋殼破裂及蛋液品質改變。

別先水洗：避免破壞蛋殼表面的天然保護膜。

避免混放：降低蛋殼上的細菌、污垢污染其他食物的風險。

大頭朝上：讓氣室保持在上方，有助延長保存時間。