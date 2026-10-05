減肥｜戒糖愈戒愈想食？空肚食3種食物有助戒糖！營養師教3招零痛苦戒糖攻略

如何克服戒糖的戒斷症狀？很多人也知道戒糖能夠為身體帶來各種好處，所以都紛紛開始在飲食中戒除糖份，惜糖份會令人「上癮」，戒糖時總會出現令人強烈渴望甜食等的慾望，使人失敗告終。有營養師指出，其實早上空腹時吃3種食物，就有助降低後續對精製糖的渴望，讓成功率增加，更有3大攻略有助「無痛」戒糖。

減肥｜戒糖愈戒愈想食？空肚食3種食物有助戒糖！ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指。許多人一想到戒糖，便立刻禁止所有甜點、飲料只喝無糖，結果忍了數天反而更渴望甜食，甚至一次暴食。營養師指出，與其追求「一口糖都不碰」，不如學會調整吃的時機與順序，讓戒糖成為可持續的飲食方式： 1. 避免空腹吃甜食 早上空腹第一餐不要只吃甜食或含糖飲料，建議先補充蛋白質，以增加飽足感及穩定上午的精神與能量。 雞蛋

無糖豆漿

乳酪 2. 調整進食順序

不需硬忍想吃甜點的慾望，其實改變吃的順序更實際。先攝取蛋白質及富含膳食纖維的食物，再吃甜點，有助延緩醣類吸收、降低餐後血糖上升速度，也較不容易吃完還想再吃。 3. 降低頻率而非追求零糖 與其要求自己完全不能吃，不如從少喝一杯含糖飲料、甜點份量減半開始。偶爾可將甜點替換成營養更均衡的小點心，如藍莓乳酪碗或低卡餐。 營養師高敏敏指出，其實戒糖最怕的不是吃了一口蛋糕，而是「今天破戒了，乾脆全部吃光」的心態。真正能維持一生的飲食方式，從來不是完美的100分，而是即使想吃甜，也知道如何吃得更聰明、更少負擔。