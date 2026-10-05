腎病｜50歲男無腰痛零症狀竟患腎病！醫生拆解腰不痛原因 揭6類人最高危

腎病總是來得無聲無息？有醫生分享一宗案例指，一名50歲男子在毫無腰痛等的症狀下，經健康檢查發現患上腎病。其實這個情況在腎病早期很常見。他提醒，有6種要更加要多加提防，以免在情況惡化後才被確診。
腎病｜50歲男無腰痛零症狀揭患腎病！
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子日前帶着健康檢查報告求診，報告顯示，其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩52 mL/min/1.73 m²，代表腎功能已經下降。醫生問他近來有否不適，他回答完全沒有，吃得下、睡得着，也沒有腰痛，並追問為何沒有症狀，腎臟卻已經出問題。
劉醫生指出，這正是腎臟最容易被忽略之處。腎臟是極為安靜的器官，每日默默過濾約180公升血液，協助身體排除代謝廢物、維持水分、電解質及血壓平衡。即使部分功能下降，剩餘的腎元仍會努力代償，因此不少人在早期幾乎毫無感覺。慢性腎臟病往往是在健康檢查時才意外發現。
腎病｜哪些人較易罹患慢性腎臟病？
常見高風險因素包括：
糖尿病
高血壓
長期服用止痛藥
肥胖與代謝綜合症
家族有腎臟病史
長期吸煙
上述因素均可能慢慢損害腎臟，但因為沒有疼痛，很容易被忽略。
腎病｜腰不痛不等於腎臟沒事
劉醫生指出，不少人以為「腰不痛，腎臟就沒事」，這是最大的迷思之一。腎臟不像胃或心臟，通常不會以疼痛提醒你。當真正等到出現以下症狀，腎功能往往已受損相當明顯。
腳腫
泡泡尿
食慾下降
噁心
疲倦
呼吸氣促
腎病｜6大日常護腎建議
劉醫生建議患者做到以下6點：
控血糖血壓，這是保護腎臟最重要的事。
不要濫用止痛藥，也不要自行長期服用來歷不明的草藥或保健品。
維持理想體重、規律運動，減少內臟脂肪與胰島素阻抗。
均衡飲食，減少高鹽、高糖及超加工食品。
定期健康檢查，尤其有三高或家族史者，更要定期追蹤腎功能與尿液檢查。
真正可怕的不是腎臟病，而是它太安靜。它每天努力工作，卻很少抱怨，直到真的撐不住，才讓你發現它已經受傷。因此，別等身體出現症狀才開始關心腎臟。一次簡單的抽血、一個尿液檢查，可能就能及早發現問題，為腎臟爭取更多健康時間。