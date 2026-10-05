腎病｜50歲男無腰痛零症狀竟患腎病！醫生拆解腰不痛原因 揭6類人最高危

腎病總是來得無聲無息？有醫生分享一宗案例指，一名50歲男子在毫無腰痛等的症狀下，經健康檢查發現患上腎病。其實這個情況在腎病早期很常見。他提醒，有6種要更加要多加提防，以免在情況惡化後才被確診。

腎病｜50歲男無腰痛零症狀揭患腎病！

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子日前帶着健康檢查報告求診，報告顯示，其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩52 mL/min/1.73 m²，代表腎功能已經下降。醫生問他近來有否不適，他回答完全沒有，吃得下、睡得着，也沒有腰痛，並追問為何沒有症狀，腎臟卻已經出問題。

劉醫生指出，這正是腎臟最容易被忽略之處。腎臟是極為安靜的器官，每日默默過濾約180公升血液，協助身體排除代謝廢物、維持水分、電解質及血壓平衡。即使部分功能下降，剩餘的腎元仍會努力代償，因此不少人在早期幾乎毫無感覺。慢性腎臟病往往是在健康檢查時才意外發現。