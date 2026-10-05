半夜容易亂諗嘢 研究揭大腦在午夜後 可能真有變化

有些事情在日間不覺得困擾，但到了凌晨夜深時分就愈想愈多、愈想愈恐慌，也更容易衝動、大吃高熱量食物。有研究認為可能是人在生理夜間持續清醒時，晝夜節律和睡眠不足或合力影響情緒、獎勵處理及執行功能，使人更容易陷入負面思考或出現衝動行為。
睡眠不足+生理時鐘變化引致
美國多間大學組的研究團隊在《Frontiers in Network Physiology》發表文章，透過整理既有神經科學及行為研究，試圖解釋人在生理夜間保持清醒時，為何可能出現不同於白天的思考和行為模式。
研究人員指出，人的晝夜節律會隨時間改變清醒程度、認知能力及情緒調節，因此在生理夜間依然不休息，睡眠不足加上生理時鐘變化便可能同時產生作用，使人對負面刺激的注意力增加，情緒調節能力下降，負責判斷、抑制衝動及評估風險的執行功能也可能受到影響。
夜間行為風險上升
他們稱，在這情況下，夜間清醒時負面情緒、注意力偏向、獎勵處理和前額葉控制可能彼此影響，使原本白天可以暫時放下的煩惱，到凌晨變得更加難以抽離，高熱量食物、酒精或其他具有即時獎勵效果的行為於是變得更具吸引力。
研究團隊引用的研究亦發現，部分夜間行為風險可能升高，例如午夜至清晨6點的自殺發生風險約為其他時段的3倍，另有研究則指夜間鴉片類藥物過量風險約為日間的4.7倍。他們後續將進一步探討睡眠不足及生理時鐘的影響，以釐清兩者如何共同改變夜間的情緒、認知及行為。
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