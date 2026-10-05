半夜容易亂諗嘢 研究揭大腦在午夜後 可能真有變化

有些事情在日間不覺得困擾，但到了凌晨夜深時分就愈想愈多、愈想愈恐慌，也更容易衝動、大吃高熱量食物。有研究認為可能是人在生理夜間持續清醒時，晝夜節律和睡眠不足或合力影響情緒、獎勵處理及執行功能，使人更容易陷入負面思考或出現衝動行為。

睡眠不足+生理時鐘變化引致

美國多間大學組的研究團隊在《Frontiers in Network Physiology》發表文章，透過整理既有神經科學及行為研究，試圖解釋人在生理夜間保持清醒時，為何可能出現不同於白天的思考和行為模式。

研究人員指出，人的晝夜節律會隨時間改變清醒程度、認知能力及情緒調節，因此在生理夜間依然不休息，睡眠不足加上生理時鐘變化便可能同時產生作用，使人對負面刺激的注意力增加，情緒調節能力下降，負責判斷、抑制衝動及評估風險的執行功能也可能受到影響。