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健康
出版：2026-Oct-05 13:30
更新：2026-Oct-05 13:30

如何有效減肥｜食素就可以瘦身？小心7陷阱 食素方法向錯誤不減反增

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如何有效減肥｜食素就可以瘦身？小心7陷阱 食素方法向錯誤不減反增

如何有效減肥｜食素就可以瘦身？小心7陷阱 食素方法向錯誤不減反增

不少人以為只要飲食中沒有進食肉類，就可以減少卡路里攝取，成功瘦身。但這個說法只是對了一半，因為如果經常進食油炸食物、加工素食等，反而會導致體重上升！

台灣營養師高敏敏在Facebook分享，指現代人愈來愈重視健康飲食，是一個很好的事情，但如方法做錯，或導致事倍功半！

素食陷阱一：加工素

市面上不少加工素肉，如素肉、素扒、素火腿等，這些食物看似健康，其實加了大量澱粉、油添加物，其實熱量並不低！

素食陷阱二：蔬菜調味太多

蔬菜為主確實健康，但如為了更惹味而添加大量油分、勾芡或醬汁等等，都可能令熱量大增！

素食陷阱三：蛋白質不足

身體的修復跟代謝都靠蛋白質，如果植物蛋白補充得不夠，胺基酸不夠的話會導致身體運作欠順暢。

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素食陷阱四：好油壞油不平衡

常食炸物、牛油、酥皮、加工素料等壞油，再加上缺乏橄欖油、亞麻仁油等好油脂，可造成慢性發炎、肥胖、水腫等。

素食陷阱五：醬汁太多，糖鹽超標

糖醋、紅燒、素滷味等看起來健康，糖太多會變脂肪、鈉太高更容易水腫！

素食陷阱六：食太多精緻澱粉

很多素食者習慣吃白飯、白麵、饅頭、米粉、素炒飯、炸年糕等，其實這些都屬於精製澱粉，因升糖快、熱量高，很容易讓胰島素上升、脂肪囤積。

素食陷阱七：糖分超標

吃素的人有時會多吃甜點、水果乾、堅果塔、豆漿加糖等，這些 看起來健康，其實含糖量高、脂肪高，更會影響瘦身效率！

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