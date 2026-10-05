如何有效減肥｜食素就可以瘦身？小心7陷阱 食素方法向錯誤不減反增

不少人以為只要飲食中沒有進食肉類，就可以減少卡路里攝取，成功瘦身。但這個說法只是對了一半，因為如果經常進食油炸食物、加工素食等，反而會導致體重上升！

台灣營養師高敏敏在Facebook分享，指現代人愈來愈重視健康飲食，是一個很好的事情，但如方法做錯，或導致事倍功半！

素食陷阱一： 加工素

市面上不少加工素肉，如素肉、素扒、素火腿等，這些食物看似健康，其實加了大量澱粉、油及添加物，其實熱量並不低！

素食陷阱二： 蔬菜調味太多

蔬菜為主確實健康，但如為了更惹味而添加大量油分、勾芡或醬汁等等，都可能令熱量大增！

素食陷阱三： 蛋白質不足

身體的修復跟代謝都靠蛋白質，如果植物蛋白補充得不夠，胺基酸不夠的話會導致身體運作欠順暢。