頭髮愈來愈少以為雄性禿！抽血揪「真正原因」 竟是缺乏1營養素

一名37歲男性發現頭髮愈來愈少，加上父親已有禿頭情況，擔心自己也有雄性禿，因此前往就醫。澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，經抽血檢驗後，發現患者掉髮的主因是體內鋅濃度不足，建議多攝取含鋅食物，6周後覆診時，髮量已明顯增加，回復到未出現掉髮困擾前的髮量。柯偉立主任指出，在門診因掉髮求診的患者中，約三成是體內缺鋅造成。

頭髮變細、 M 形髮線以為雄性禿 抽血發現鋅濃度偏低 這名男性身材正常，沒有過瘦或過胖，經診視後，的確有頭頂髮量稀疏、頭髮變細及M形髮線等符合雄性禿特徵的表現。因此，懷疑是否有體內問題導致掉髮，因此安排抽血檢驗，結果發現患者血液中的鋅濃度偏低，約為正常值下限的85%，診斷為體內鋅含量過低引起的明顯掉髮。 柯偉立主任表示，頭髮結構有九成是蛋白質，也就是角蛋白，如果體內缺鋅，會影響頭髮角蛋白的合成，導致頭髮生長變慢、髮絲變細、脆弱易斷，甚至引發落髮。缺鋅造成的掉髮，在外觀上容易與常見的雄性禿及休止期落髮混淆，需要透過抽血檢驗才能確定是否為缺鋅引起的髮量減少。

調整飲食補充含鋅食物 6 周後髮量明顯增加 在與患者充分討論後，柯偉立主任建議患者先調整飲食習慣，多攝取含鋅量較高的食物種類，並輔以補充含鋅的保健產品。6周後患者覆診，髮量明顯增加，回復到未出現掉髮困擾前的髮量，追蹤血液的鋅濃度也回到正常值的區間。 由於患者未使用治療雄性禿的外用與口服藥物，因此柯偉立表示，可確定其掉髮是體內鋅濃度不足造成。

不當節食、長期攝取含鋅量低食物 可能造成缺鋅 柯偉立主任指出，人體需要攝取含鋅的食物才能維持合宜的體內的鋅濃度。少數缺鋅的患者是因為有促使鋅流失的因素，例如長期腹瀉。現代社會的食物來源雖充足無虞，但缺鋅的原因往往是不當的節食、以及長期攝取的食物種類的鋅含量偏少。久而久之，身體得不到足夠鋅的補充，身體就可能出現因缺鋅造成的疾病。 生蠔、牛肉、南瓜子都含鋅 缺鋅別自行亂補 柯偉立主任建議，確診為缺鋅的患者，首要的改善方式是多攝取含鋅量高的食物種類，例如生蠔、牛肉與南瓜子。大眾也可向合格的營養師諮詢含鋅食物的補充。嚴重缺鋅的患者除了食物補充外，尚可在醫生評估後，同時補充含鋅的合格保健品，以加速體內鋅濃度的提升。